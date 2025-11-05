(GLOSA) Kisa je preveč, potrebujemo sodo! Peče nas z(Z)gaga!

Piše: Gašper Blažič

Saj poznate dve skrajnosti, bazično in kislo. Nekje v sredini med njima je Ph-nevtralnost.

Po zdravstvenih kriterijih so telesa večine od nas preveč zakisana, kar povzroča številne težave z zdravjem, v času, ko nam zdravstveni sistem crkuje na obroke, pa je to še toliko bolj problematično. Po domače rečeno: v našem telesu je preveč kisa, treba bo vse skupaj nevtralizirati.

Morda z nekaj sode bikarbone. Slednja menda pomaga, kadar peče zgaga. No ja, ali pa Zgaga. Legendarni borec za novinarsko neodvisnost, pardon, neodvisnost medijev od Janševih vlad, se je prebil na pomembno delovno mesto na finančni upravi, kjer bo lahko nadziral vaše denarnice, prihodke in odhodke. Tako je davčna uprava, pardon, FURS močno zakisana. Podobno kot časopisna družba Delo, kjer imajo znanega novinarja, čigar priimek me močno spominja na neko staro besedo za kis.

Ne vem točno – ker pač nisem kemik –, kakšne lastnosti ima balzamični kis. Po italijansko mu rečejo »aceto balsamico«. To sicer nima zveze z ustavnim sodnikom, ki se realno imenuje Accetto, kar nima zveze s kisom, pač pa nakazuje na sprejemanje. Tudi politkomisark iz Bruslja. Recimo, da je Věra Jourová neke vrste nekovinski oksid, Matej Accetto pa voda. Iz tega nato nastane kislina. Kakšna, bodo seveda povedali strokovnjaki s Kemijskega inštituta Borisa Kidriča.

Za zdaj se Kidričevega kipa nihče ne upa politi s kislino, ker bi ponosni nasledniki ropotali od jeze – poškodovanemu kipu se pač ne moreš klanjati. Lahko pa mu zatakneš pod pazduho kakšno štruco delavskega kruha, ki vse skupaj nevtralizira. Saj veste, da naši slavni partijski funkcionarji niso bili takšni asketi kot vsa tista množica delavcev in kmetov, ki so jih menda zastopali. Predlagam torej, da vso našo zakisano svobodnjaško avantgardo vsaj do marca prihodnje leto osvobodimo z velikansko količino sode bikarbone.