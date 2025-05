(GLOSA) In Robert je postal papež!

Piše: Gašper Blažič

Ja, prav ste prebrali. Robert je papež. Ni lažna novica! Izbral si je sicer ime Leon, ki izvirno pomeni kralja živali (pravega, ne slovenskega s Krškega polja, ki ga skuša Gabrova Tina odločno obvarovati pred mesnimi gurmani), ampak njegovo krstno ime je Robert in pika!

Pred kratkim sem namreč napovedal, da bo Robert postal papež. No, malo sem se zmotil in se opravičujem, ker to ni slovenski Robert, ampak neki Američan. Našemu je torej spodletelo, da bi se z ukradeno identiteto prebil v notranjost Sikstinske kapele in bi ga verjetno imeli za kakšnega romunskega kardinala. Verjetno so že prej ugotovili, da ni ljubitelj kurjenja peči na tradicionalna goriva (pa pustimo kemikalije ob strani), pač pa prisega na elektriko. Ta ne pušča dima, razen takrat, ko pride do kratkega stika.

Da slovenskega Roberta res ni na konklavu, smo ugotovili že prvi dan, ko se je iz najbolj opazovanega dimnika na svetu pokadil tako črni dim, da bi nemara res kdo pomislil, da so izurjeni kurjači iz Kerinovega Grma pri Krškem prišli v Vatikan na obisk. Kajti če bi bil naš Robert res zraven, bi bil gladko izvoljen v prvem krogu glasovanja. Soglasno. Ker pri njem ni ugovora. On je eden in edini. Tako pa je konklave minil brez njegove navzočnosti, razen tega, da se je okoli tistega dimnika nekaj časa smukal neki golob, ampak še tega je pregnala galebja družina. Svet in Cerkev sta tako rešena katastrofe.

Če je prejšnji papež Frančišek večkrat dejal, da je Cerkev poljska bolnišnica, je 8. maja ta bolnišnica dobila novo ime: Chicago Hope. Bolnišnica upanja, če smo že v jubilejnem letu, ki je posvečeno romarjem upanja. Mi, Slovenci, pa lahko še naprej upamo, da se čim prej znebimo tistih golobov, ki nimajo kaj dosti opraviti s Svetim Duhom. Težka bo. Papež, pomagaj nam!