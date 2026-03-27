Vabilo na slavnostno akademijo ob 80-letnici dr. Dimitrija Rupla

Prijazno vabljeni na slavnostno akademijo ob 80-letnici dr. Dimitrija Rupla, ki bo v torek, 7. aprila 2026, ob 11. uri v dvorani Slovenske matice (Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana).
Ob tej priložnosti bo dr. Rupel predstavil svojo novo knjigo Dobri nameni, ki jo je pravkar izdala Slovenska matica ob njegovi osemdesetletnici. Za uvodnimi besedami doc. dr. Ignacije Fridl Jarc bodo spregovorili tudi Igor Bavčar, Peter Jambrek, Janez Janša in Igor Omerza. Knjigo bo predstavil tudi avtor, ki bo svoje delo komentiral v okviru svoje književne produkcije in seveda aktualne družbene situacije doma in po svetu.
Akademijo soorganizirajo Slovenska matica, Nova univerza in Inštitut Nove revije. Dogodek sodi v cikel Matica pod zvezdami, ki je del programa literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
Dimitrij Rupel: Dobri nameni
Četrta knjiga, ki jo dr. Dimitrij Rupel izdaja pri Slovenski matici, vsebuje pet knjig: od porušenega Gradišča prek osamosvojitve do zadnjih nekaj let slovenske zunanje ne/politike, mimo vloma pa pentljo sklene z razmišljanjem o ne/lustraciji in drugih razlogih, zakaj nas ne/spravljenost ob razmeroma dobrem štartnem položaju v času osamosvojitve tudi več kot tri desetletja po njej nadzorovano ovira pri razvoju v demokratično in gospodarsko suvereno državo.
Eden najbolj verziranih mož peresa med slovenskimi politiki in hkrati sodobni slovenski avtor z najplodovitejšo diplomatsko kariero s svojimi knjižnimi in publicističnimi objavami že dobrih petdeset let vznemirja širšo javnost in strice iz ozadja. Tudi v jubilejnem zapisu, ki je posvečen avtorjevi 80-letnici, se izmika kalupom, ko s samosvojo virtuoznostjo prehaja med časi, ljudmi, dejstvi, sanjami, fikcijo, resničnostjo in vizijo. Bralcu ponuja uvid v ozadje ključnih trenutkov (novejše) zgodovine in ga vabi k razmisleku o času in prostoru, ki ga s svojo naravnanostjo nujno sooblikuje. Dobri nameni so knjiga, ki jo je mogoče brati na več načinov – nenazadnje tudi kot napotilo na vire in avtorje, knjige in filme, vredne pozornosti.