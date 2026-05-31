(PREJELI SMO) 50 let Zakona o narodnih skupnostih – in še vedno brez rešitve

Piše: NSKS

V prostorih Narodnega sveta koroških Slovencev je mag. Rudi Vouk na novinarski konferenci predstavil svojo najnovejšo publikacijo: »50 let Zakona o narodnostnih skupnostih – in še vedno brez rešitve«. Tako on kot prisotni novinarji so poudarili, da v Evropi verjetno ni zakona, ki v zadnjih 50 letih ne bi bil spremenjen ali dopolnjen. Samo pri Zakonu o narodnostnih skupnostih se ni nič spremenilo.

Po sprejetju zakona leta 1976 je najprej sledila faza upora, v kateri so na uradna pisma dodajali opombe in jih vračali z napisom »Prosimo, slovensko«. V drugi fazi so se pragmatično poskušali kar najbolje prilagoditi dani pravni situaciji. Ta pot je bila, kot je razvidno iz različnih sodb Ustavnega sodišča, povsem uspešna. Faza pravnih sporov se je končala leta 2011 z nepravičnim kompromisom („Memorandum“), ko je zakonodajalec dele ureditve topografije in uradnih jezikov dvignil v ustavni rang, narodnostni skupini pa je v bistvenih področjih odvzel vsako možnost, da bi ureditev izpodbijala pred Ustavnim sodiščem.

V zameno sta državni sekretar Ostermayer in deželni glavar manjšini pisno obljubila »novi zakon o narodnostnih skupnostih, in to v najkrajšem možnem času«. Na to čakamo že celih 15 let.

Vouk v svoji publikaciji opozarja tudi na nadaljnje poskuse posodobitve zakona o narodnostnih skupnostih, kot je bil tisti, ki sta ga vodila nekdanja ministrica za pravosodje Maria Berger in nekdanji državni sekretar Heirich Neisser. Dr. Valentin Inzko je spomnil še na pozitivni dosežek, uveden leta 1945, in sicer obvezni dvojezični pouk, ki ga je obiskovalo več kot 12.000 učencev. Po protestih domovini zvestih organizacij, je bil ta ukinjen in ostalo je še 2.300 učencev. Inzko je nadalje opozoril na ustanovitev Zvezne gimnazije za Slovence, ki jo je izvedel DDr. Drimmel. Na področju srednjih šol je bila državna pogodba v celoti izpolnjena.

Vendar pa to ne velja za področje pravosodja, kjer od 1. maja 2026 ni več niti enega dvojezičnega sodnika.

Zato je bil Volkov povzetek, »50 let Zakona o narodnostnih skupnostih – in še vedno brez rešitve« še kako na mestu.