(VABILO) Kulturni večer v Kranju

Prisrčno vabljeni na kulturni večer, ki ga pripravlja Kulturni forum SDS v sodelovanju z MO SDS Kranj.
V pogovoru bomo skupaj z uglednimi gosti razmišljali o pomenu, vlogi in prihodnosti kulture v Sloveniji in posebej v Kranju, ki velja za kulturno središče Gorenjske.
Svoja razmišljanja bodo z nami delili:
Večer bo obogaten z glasbenim nastopom kvarteta Lipa, ki bo poskrbel za prijetno umetniško vzdušje.
Veselimo se srečanja z vami in iskrenega pogovora o kulturi, ki nas povezuje.
Lepo vabljeni!
Doc. dr. Ignacija Fridl Jarc,
predsednica Kulturnega foruma SDS
