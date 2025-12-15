e-Demokracija
(VABILO) Kulturni večer v Kranju

KulturaPrejeli smo
Fotografija je simbolična. (foto: Knjigarna Konzorcij)

Prisrčno vabljeni na kulturni večer, ki ga pripravlja Kulturni forum SDS v sodelovanju z MO SDS  Kranj.
Dogodek bo potekal v ponedeljek, 15. decembra, ob 18.30 v dvorani Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj).

V pogovoru bomo skupaj z uglednimi gosti razmišljali o pomenu, vlogi in prihodnosti kulture v Sloveniji in posebej v Kranju, ki velja za kulturno središče Gorenjske.

Svoja razmišljanja bodo z nami delili:

  • doc. dr. Ignacija Fridl Jarc, literarna zgodovinarka, esejistka in urednica,
  • prof. dr. Vasko Simoniti, doktor zgodovinskih znanosti,
  • prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, zdravnica in medicinska humanistka,
  • doc. ddr. Verena Vidrih Perko, arheologinja, muzeologinja in muzejska svetnica.

Večer bo obogaten z glasbenim nastopom kvarteta Lipa, ki bo poskrbel za prijetno umetniško vzdušje.

Veselimo se srečanja z vami in iskrenega pogovora o kulturi, ki nas povezuje.

Lepo vabljeni!

Doc. dr. Ignacija Fridl Jarc,

predsednica Kulturnega foruma SDS

