Slovenija na pot vračanja k ugledu v mednarodni politiki: Janša dan po izvolitvi vlade že na vrhu EU-Zahodni Balkan

Piše: C. R.

Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji, je sporočila vlada in dodala, da bo Slovenija v tem mandatu kredibilna članica Evropske unije.

Predsednik vlade Janez Janša se je danes na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha EU-Zahodni Balkan v Tivtu.

“Slovenija bo v tem mandatu močna in kredibilna članica Evropske unije, ki zna povezovati in sodelovati z vsemi evropskimi partnerji,” je na omrežju X zapisala vlada.

Kot so dodali v zapisu, je Janša ob robu vrha opravil številne neformalne pogovore med drugim s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, belgijskim premierjem Bartom de Weverjem in premierjem Malte Robertom Abelo.

Vrh EU-Zahodni Balkan je sicer potekal v času, ko je širitev zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer znova med strateškimi prednostnimi nalogami unije. Številni evropski voditelji so se ob prihodu na vrh zavzeli za pospešitev procesa širitve unije, voditelja Francije in Nemčije Emmanuel Macron in Merz pa sta podprla tudi njegovo poenostavitev.