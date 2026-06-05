Romana Tomc: V EU dobro vedo, da je bil Golob grožnja demokraciji in vladavini prava

Piše: Spletni časopis

Apokaliptične napovedi poražencev volitev in njihovih političnih proxijev o tem, da bo v Sloveniji nastopil konec sveta, »orbanizacija«, »diktatura« in podobne floskule, že dolgo nimajo več nobene teže, je na družbenem omrežju evropska poslanka SDS Romana Tomc opozorila v zapisu, kako v Bruslju pričakujejo Janeza Janšo.

Menjava vlade, zunanje ministrstvo je prevzel Tone Kajzer, pomeni spremembo smeri zunanje politike proti običajnim v zahodnih državah in Natu in stran od stališč Irana, ko gre za vojno, ki jo je ta proti Izraelu sprožil s Hamasom in Hezbolahom. Predvsem normalizacija sovražnih odnosov vlade Roberta Goloba z Izraelom razburja skrajno levico pri nas. Ko gre za vojno Rusije proti Ukrajini, je pričakovati, da ne bomo več najhujši kršitelj vseh dogovorov o vlaganjih v obrambo v EU, kar smo bili zadnja leta. Normalizacijo zunanje politike je Kajzer napovedal že v članku za Spletni časopis pred novim letom: Slovenija v globalni geopolitični nevihti

Tone Kajzer, minister za zunanje in evropske zadeve, podpis prisege Foto: DZ/ Matija Sušnik

O tem, kako pa menjavo oblasti razumejo v Bruslju, pa je Romana Tomc, ki jo ne evropskih volitvah med vsemi našimi kandidati volilo največ volivcev, zapisala:

“Janeza Janšo v Bruslju pričakujejo z mešanimi občutki. Nekateri z navdušenjem, drugi z določeno mero zadržanosti. Kdo je navdušen in koga skrbi? Najprej naj takoj razočaram tiste, ki se trudijo prikazati stvari takšne, kot to niso. Ne, razlog za strah in zadržanost niso apokaliptične napovedi poražencev volitev in njihovih političnih proxijev o tem, da bo v Sloveniji nastopil konec sveta. »Orbanizacija«, »diktatura« in podobne floskule že dolgo nimajo več nobene teže.

Vsak, ki resno spremlja politiko, ve, kakšno je realno stanje v Sloveniji. Nenazadnje je bila pri nas tudi posebna misija Evropskega parlamenta, ki se med drugim ni mogla načuditi, kako si je levica podredila ključne institucije pravne države in RTV Slovenija. V Evropskem parlamentu je močno odmevala tudi sramota, ki jo je vladajoča leva koalicija razkrila ob sprejemanju resolucije o žrtvah komunizma. Jasno je, da tisti, ki branijo svoje politične kolege, tega ne bodo nikoli priznali. Toda evropski politiki zelo dobro vedo, da je bil Golob bistveno večja grožnja demokraciji in vladavini prava v Sloveniji, kot bi Janša kadarkoli sploh lahko bil. Ve se, kdo je zapiral politične nasprotnike in kdo je bil zaprt. Ve se tudi, da je bila največja očitana grožnja vladavini prava v času Janševe vlade prepozno imenovanje evropskih delegiranih tožilcev. Na drugi strani je Golob javno napovedal politične čistke in jih nato tudi dosledno izvajal.

Mešani občutki do novega predsednika slovenske vlade izhajajo predvsem iz zavedanja, da bo Janez Janša aktiven soustvarjalec evropske politike. Vedno bo povedal svoje mnenje in marsikomu nastavil ogledalo. Hkrati bo zahteven pogajalec, ko bodo na mizi slovenski interesi. To je dokazal že večkrat. Razumljivo je, da imajo v Bruslju raje tihe kimavce, ki nimajo mnenja, nimajo zahtev in katerih politični domet se konča pri »naslavljanju izzivov«.

Veselijo se tisti, ki v Janezu Janši vidijo zaveznika, ki bo podpiral močnejšo, bolj povezano, bolj konkurenčno in bolj varno Evropo, ki skrbi za svojo prihodnost in se ne podreja nikomur. Pomembno je, da se še enega predsednika vlade iz svojih vrst veseli Evropska ljudska stranka, ki Sloveniji in SDS ves čas stoji ob strani. Čestitke ob oblikovanju nove vlade že dežujejo. Večino spremlja tudi pričakovanje, da bomo pomagali krepiti EPP kot trdno desnosredinsko politično silo.

Mi pa se veselimo predvsem tega, da bo Slovenija po dolgem času v Evropi spet imela predsednika vlade, ki ga bodo poslušali.”

Celotna objava Romane Tomc je takšna: