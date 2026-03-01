(PREJELI SMO) Vabilo k ogledu briljantnega dokumentarca o Melanii Trump

Piše: Tamara Lubarda

Privoščite si ogled filmske zgodbe, ki prikazuje avtentične dogodke, in se prepustite užitkom. Ker kljub zavistnim komentarjem o zakonskem paru Trump so njuna pričevanja pristna. Ali pri nas Melanie neobjektivneži res nočejo pohvaliti in ji s tem izkazati hvaležnosti?

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama prepričata z izvirno duhovitostjo ter šarmom. Kdor še ni nabavil vstopnice za kinodvorano ima možnost pohiteti da ne bi zamudil čarobnega.

Ob premieri dokumentarnega filma Melania se je namesto pričakovanih pohval usul val kritik, ki so ponižujoče neobjektivne saj izhajajo iz nasprotovanja njenemu izkazovanju človekoljubja. Mar v njeni rodni Sloveniji res niso zmožni ponosa spričo dejstva da je prva dama Slovenka? Saj je pametna in vljudna osebnost čudovitega značaja brez plehkosti in s privlačnim videzom. Tudi kadar ni obuta v visoke petke je neizmerno značajsko veličastna ženska z markantnostjo.

Dvajset dni k inavguraciji ponovnega predsedniškega mandata Donalda Trumpa je vpogled v zakulisje neodložljivih delovnih obveznosti pri čemer tudi Melanija deluje enako odgovorno. “Si slišala, zmagali smo v odločilnih swing državah,” jo vpraša, pa mu pove, da izve iz televizije. Kajti Melania ima odločujoče zadolžitve kot mati in pri poslih, a hkrati mora paziti na vsak korak.

Pri tistih ki o filmu ali Melaniji Trump govorijo bolj nespoštljivo bodeta bodisi prezir bodisi zavist: zaradi njihovih frustracij do najbolj pomembne žene najvplivnejšega moža ZDA in v svetu, če niso zmožni dojeti arhiviranih dejstev filmskega platna kot da se jim je medtem zameglil uvid.

Melanija se izogne konfliktom, pri čemer ne argumentira z jakostjo glasu ampak je njen ton spravljivejši. Z osebjem Mar – a – Laga je prijaznih besed in ji ni težko izreči: “Lepo vas je videti.” Njun nežen sin Barron govori tudi slovensko in je postaven fant, ki se zna obnašati v množicah. Zakonski par Trump sprejema sinhrone odločitve in med njima se odvija kemija s privlačnostjo. Nasmejejo Trumpove gestikulacije z resnošaljivimi sporočilli kar odkritosrčno podeli z gledalci.

Vidimo njeno vsestransko nadarjenost s ponotranjeno lepoto ki je brez napihnjene vzvišenosti. Melaniina eleganca izstopa in sr(e)čnost do teh ki jih srečuje in pri vsem je neizmerno srčna.

Priprave na 60. inavguracijo zapored so rahlo naporne, vendar vredne truda zakoncev Trump. Ni enostavno pristati v središču ter na očeh, ampak vredno je vsakega trenutka in vseh skupaj. Privoščimo si vpogled v razkošje in blišč, v katerem pa zaradi varnosti šteje vsaka podrobnost. Poskus atentata se Donaldu Trumpa ni smel ponoviti, zato so iz varnostnih služb previdnejši.