(PREJELI SMO) Glasbene vezi: Koncert ukrajinske pevke YOKODO 25. aprila ob 18.00 v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti

Piše: C. R.

Ukrajinska pevka YOKODO vas vabi na interaktivni glasbeni performans, ki povezuje slovenske in ukrajinske tradicionalne pesmi s humorjem in pridihom stand-up komedije. V času, ko se vse več govori o razdeljenosti in izolaciji v svetu, želi opomniti na tisto, kar nas povezuje.



Ta projekt bi lahko imenovali kulturna diplomacija, le da tu namesto govorov odmeva glasba. Kdo bi si mislil, da imajo pesmi o ljubezni, slovesu in žetvi v naših državah toliko skupnega?



Najboljše pa je, da je predstava interaktivna!

Vsa besedila pesmi sta prevedeni in prikazani na zaslonu, tako da se lahko obiskovalci počutijo kot del zgodbe in seveda zapojejo skupaj z nami.