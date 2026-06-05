Nekdanji ruski vohun: Vojskovali se bomo še desetletja, prednost moramo dati militarizaciji

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Nekdanji ruski obveščevalec Andrej Bezrukov je na Mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu dejal, da se bo Rusija vojskovala še desetletja. Rusi bi po njegovem morali sprejeti dejstvo, da njihova država vstopa v obdobje dolgotrajnih konfliktov. Napovedal je tudi nove svetovne spopade.

“Priznati moramo, da bomo v prihodnjih letih, morda nekaj desetletij, živeli v stanju vojne,” je dejal v sredo.

Andrej Bezrukov je upokojeni polkovnik ruske zunanje obveščevalne službe (SVR). Nekdanjega obveščevalca so v ZDA aretirali, ko je uporabljal identiteto “Donalda Heathfielda”. V Rusijo se je z družino vrnil v okviru odmevne izmenjave vohunov, v katero so bili vključeni t. i. “ilegalci”, vohuni, ki nimajo uradnega diplomatskega kritja. Danes je svetovalec izvršnega direktorja naftnega velikana Rosneft Igorja Sečina. Je tudi predavatelj na temo geopolitike. Zagovarja vizijo dolgotrajnega soočanja med Rusijo in Zahodom.

Kot pravi Bezrukov, bo Rusija zapletena v vojne še najmanj dve desetletji, zato bi morali njeni državljani sprejeti dejstvo, da vstopajo v obdobje dolgotrajnih konfliktov. Med svojo razpravo z naslovom “Glavne grožnje Rusiji v drugi četrtini 21. stoletja” je ocenil, da se bo konflikt gibal od “vroče vojne” do “plazeče vojne”, torej nekega stanja med mirom in vojno, ki bo prisotno v različnih regijah in bo zaznamovalo dve generaciji ljudi, ki bodo odraščali v vojnih razmerah.

Nagovoril je tudi odločevalce v Moskvi, naj preoblikujejo gospodarstvo in javne sisteme tako, da bodo dolgoročno dajali prednost militarizaciji ob ohranjanju razvoja države. Prav tako je omenil rusko idejo o tem, da Rusiji neprijateljski narodi pretijo z biološkim orožjem, kar so številne države večkrat vehementno zanikale.

Nova zaostritev v Aziji

Po njegovi oceni smo že v svetovni vojni, pri čemer spremljamo “prvi vrh”, hkrati pa je napovedal nov val vojaških spopadov na globalni ravni, ki bo primerljiv s prvo in drugo svetovno vojno v 20. stoletju.

Po njegovi oceni se bo prihodnja zaostritev razmer pojavila v Aziji, kar je predstavil kot dokaz spreminjajočega se razmerja moči med velesilami. “Hegemon ni več hegemon,” je dejal, pri čemer se je skliceval na oceno, da ZDA nimajo več varnostnega primata na globalni ravni.

Črni oblaki nad Sankt Peterburgom

Mednarodni gospodarski forum pogosto opisujejo kot ruski “Davos”. Tridnevno srečanje poteka vsako leto, letos so gostili približno 20 tisoč delegatov iz 130 držav, poroča Kyiv Post.

Letos se je dogodek sicer začel pod oblakom gostega črnega dima, saj so ukrajinski droni zadeli energetske in vojaške objekte v Sankt Peterburgu. Omenjeni oblak je nekoliko zasenčil prizadevanja Kremlja, da bi forum predstavili kot dokaz gospodarske odpornosti države.