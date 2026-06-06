Pirc Musarjeva izobesila palestinsko zastavo in govori o genocidu. Kakšne provokacije bodo še sledile?

Piše: Gašper Blažič

Kot smo poročali, je na dejanje nove vlade, ki je dala sneti palestinsko zastavo z vladne zgradbe, takoj reagirala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Na pročelju predsedniške palače so namreč včeraj izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta v četrtek po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je vlada sprejela sklep o priznanju Palestine. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc Musar tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore. Izobešena zastava bo po besedah predsednice služila kot opomin vsem, ki obiščejo njen urad, dodaja pa, da pomeni še mnogo več.

“Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse,” je sporočila. “Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu,” je še poudarila predsednica.

Precej čudaško mnenje, kajti doslej še nobena mednarodna sodna organizacija dogajanja ni uradno opredelila kot genocid. Za zdaj je takšna oznaka prišla samo iz OZN, pa še to na zahtevo močnega iranskega in arabskega zavezništva Palestine. Nasploh je teza o genocidu sicer zelo razširjena med levičarji v Evropi.

S tem se tudi postavlja vprašanje, kakšni odnosi nas čakajo med novo vlado in uradom predsednice vsaj do naslednjih predsedniških volitev. Glede na to, da je sedanja predsednica zelo blizu Milanu Kučanu in da sama ni predlagala mandatarja, ki sedaj vodi vlado, se lahko zgodi, da bodo sledile nove provokacije. Na katere pa vlada ne bo smela odgovarjati.

Palestinsko zastavo so pred tem v četrtek popoldan umaknili s pročelja vladne palače, potem ko je bila v DZ potrjena sestava nove vlade pod vodstvom premierja Janeza Janše. “Ko sem prišel na sedež vlade, zastave ni bilo več. Nekdo se je že prej zavedal, da se je končal nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal in je bil verjetno dodatno spodbujan tudi z opranim iranskim denarjem v času neke leve vlade,” je Janša včeraj dejal v izjavi za TV Slovenija ob robu vrha EU-Zahodni Balkan v Črni gori. Dodal je, da bo Slovenija zdaj vodila “neko normalno zunanjo politiko”.