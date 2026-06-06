Jan Macarol: Stojimo pred cunamijem brezposelnosti in pred največjo preobrazbo družbe, kar jih je človeštvo doživelo

Jan Macarol, komentator:

»Čestitke izvoljeni ekipi! In vse spoštovanje Janezu Janši. Tole je odigral državniško, tiho, dogovorno in mojstrsko — brez bobnov, brez patetike, kot šahist, ki tri poteze vnaprej ve, kako se bo končala partija. Politik, ki si za mandat zaželi, da bi bil “dolgočasen”, je po zadnjih letih kričanja skoraj revolucionaren pojav. Naj bo res dolgočasen. Naj se narod malo odpočije, naj odločitve dozorijo in naj se kdaj pa kdaj stopi tudi izven utesnjenih političnih okvirov. A samo umirjenost tokrat ne bo dovolj. Ta mandat bo terjal inovacijo v politiki sami — sistemski pristop in spremembe, ki ne bodo zgolj kozmetika čez staro fasado. Izpeljati jih bo treba strateško, ne na pamet. Ljudem bo treba pošteno razložiti vzrok in posledico. Komunikacija — jasna, spoštljiva, a glasna — naj bo orodje, ne okras. Kajti — in tu se dolgčas konča — ta vlada ne prihaja v navadne čase. Stojimo pred cunamijem brezposelnosti in pred največjo preobrazbo družbe, kar jih je človeštvo doživelo. Nova industrija, ki jo poganja AI, bo v nekaj letih spremenila prav vse; v določenih panogah se to dogaja že danes. Tu ne bo dovolj “upravljati”. Tu bosta potrebna vizionarstvo in modrost, ukrepi z jasnim namenom — predvsem pa padala za tiste, ki bodo zaradi umetne inteligence ostali brez prihodka. Biti korak pred drugimi, ne dva za njimi. In v svojih odločitvah moramo Slovenci postati tudi malce bolj suvereni — budni, medtem ko Evropa dremlje. V Evropi sami moramo najti svojo hitrost. Tako dobro, kot je bilo do sedaj na tem kontinentu, več ne bo. Tudi zato bodo preživeli narodi, ki bodo znali razmišljati drugače od večine.«

Vir: X