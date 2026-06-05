Na dražbo premoženje Jankovićevih: v ozadju znova Jan Bec

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Septembra bo potekala dražba večinskega deleža podjetja Artisan Turizem. Podjetje lastniško obvladuje družina Janković, ponovno pa se pojavlja ime Jana Beca, ki bo očitno tudi tokrat reševal premoženje družine Janković.

Na dražbi bo 95-odstotni delež podjetja, ustanovljenega s strani družbe Electa inženiring, ki ga lastniško obvladuje družina Janković. Podjetje Artisan Turizem se je nekoč imenovalo Hotel Jelovica Bled, tako kot istoimenski hotel, ki je predstavljal glavno premoženje podjetja, poročajo Finance. Danes oziroma odkar ga je leta 2017 odkupil poslovnež Otmar Zorn, se hotel imenuje Bled Rose.

Kot poročajo Finance, ima Jan Bec, sicer partner sestrične Damijana in Jureta Jankovića, pri izvršbi trojno vlogo. Podjetje Aegis, ki je sprožilo izvršbo, je v lasti Jana Beca. Bec je hkrati tudi direktor podjetja Artisan Turizem, v polovični lasti pa ima tudi podjetje Electa Holding, ki je eden izmed ustanoviteljev Electe inženiring. Do polovice družbe Electa Holding je prišel prek osebnega stečaja Damijana Jankovića. Stečajna upraviteljica je 50-odstotni delež družbe prodala Becu oziroma njegovemu podjetju Aegis za 2 tisoč evrov.

Podjetje Artisan še vedno posluje, čeprav ni povsem jasno, kakšna je narava poslov podjetja. Po podatkih, ki so jih zbrale Finance, je imelo leta 2022 in 2023 okoli 400 tisoč evrov prihodkov, leta 2024 pa 181 tisoč evrov prihodkov. Prihodki podjetja morda izhajajo iz upravljanja poslovnega objekta ob blejski obali (Cesta svobode 9), ki je sicer v denacionalizacijskem postopku. Na novinarska vprašanja, ali je to izvor prihodkov podjetja, Damijan Janković ni odgovoril.

Da sta Jan Bec in družina Janković pravzaprav poslovna partnerja, kažejo tudi drugi skupni projekti. Med naložbami podjetja Artisan Turizem je namreč zaveden tudi stoodstotni delež v podjetju Artisan Projekt. Direktor podjetja je Jan Bec. Bec pa je z zloglasno družino povezan tudi prek svojega podjetja Paladin. To ima namreč v lasti več nepremičnin, ki jih koristi družina Janković. Denimo pisarno Electe, stanovanje Damijana Jankovića in lepotni studio BODI v Ljubljani. Tudi glede luksuznega stanovanja v Schellenburgu se je v preteklosti špekuliralo, da gre v resnici za Jankovićevo stanovanje.

Spomnimo, Bec je do deležev vpliva v poslovnem imperiju družine Janković prišel z odkupom večmilijonskega svežnja slabih terjatev do podjetja Electa inženiring od nekdanje avstrijske slabe banke Heta. Terjatve je prevzelo podjetje Aegis, nekdaj znano kot Glanc tehnologije, s čimer je Bec pridobil odločilno besedo pri potrjevanju prisilnih poravnav družbe Electa inženiring. Ta je kljub dolgoletni blokadi transakcijskega računa in praktično neobstoječemu poslovanju skušala preživeti s poenostavljeno prisilno poravnavo, v kateri bi večina upnikov odpisala velik del terjatev. Sodišče je postopek leta 2022 po tožbi enega od upnikov razveljavilo, saj je presodilo, da je bila prisilna poravnava potrjena na goljufiv način, navajajo Finance.

Izklicna cena blizu milijona evrov

Sodni cenilec je leta 2024 likvidacijsko vrednost 95-odstotnega deleža podjetja Artisan ocenil na 824 tisoč evrov, kar bo tudi izklicna cena na dražbi, ki bo potekala 10. septembra. A ta vrednost očitno ni najbolj natančna, saj Jankovići kljub pozivom cenilca niso posredovali zahtevane poslovodske dokumentacije.