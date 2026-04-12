(PREJELI SMO) Čakamo novo Vlado!

Piše: Alenka Orel, predsednica društva Zlata Slovenija

Desnosredinski blok z 48 poslanci predstavlja jasno in legitimno večino v parlamentu. To ni naključje – to je neposreden odraz volje volivcev, ki so na volitvah izrazili podporo vrednotam odgovornosti, dela, varnosti in razvoja.

Levosredinski blok s 40 poslanci te podpore preprosto nima. Razlika ni zgolj številčna, temveč vsebinska: volivci so se odločili za smer, ki daje prednost stabilnosti države, spoštovanju zakonitosti in gospodarskemu napredku.

Vsak poskus izigravanja te jasne razlike pomeni zanikanje demokratične volje ljudi. Mandat za vodenje države pripada tistim, ki imajo večino – in v tem primeru je to desnosredinski blok.

Zato je sporočilo jasno in udarno:

Volivci so odločili. Večina je na desni sredini. Čas je, da se to spoštuje – brez izgovorov, brez manevrov, brez političnih iger.