(PREJELI SMO) Binkošti so praznik upanja

Piše: Krščanski forum SDS

Kristjani ob prazniku binkošti obhajamo prihod Svetega Duha nad apostole in prvo krščansko skupnost. To je praznik vere, poguma, upanja in povezanosti. Apostoli, ki jih je prej zaznamoval strah, so po moči Svetega Duha stopili med ljudi ter začeli oznanjati resnico, mir in veselo novico o vstajenju.

Binkošti tudi danes nosijo močno sporočilo za naš čas. Živimo v obdobju politične negotovosti, družbenih napetosti in vedno večjih razdeljenosti med ljudmi. V javnem prostoru pogosto pogrešamo spoštovanje, kulturo dialoga in pripravljenost poslušati drugače misleče. Namesto povezovanja se prepogosto širijo izključevanje, ideološki pritiski in ustvarjanje novih delitev.

Veliko ljudi danes z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje doma in po svetu. Priča smo razvrednotenju tradicionalnih vrednot, zmanjševanju pomena družine, vere, narodne identitete in domoljubja ter vse večji nestrpnosti do posameznikov, ki razmišljajo drugače. Prevečkrat se ustvarja občutek, da so vrednote, na katerih je bila zgrajena slovenska družba, nekaj zastarelega ali nezaželenega.

Prav zato številni ljudje danes iščejo novo upanje in novo smer razvoja Slovenije. Vedno bolj jasno postaja, da Slovenija potrebuje razvojno pot, utemeljeno na delu, odgovornosti, znanju, spoštovanju človeka ter krščanskih in domoljubnih vrednotah. Potrebuje politiko, ki bo znala povezovati ljudi, spoštovati slovensko identiteto ter graditi prihodnost v korist vseh generacij.

Slovenija potrebuje stabilnost, varnost in okolje, kjer bodo mladi videli svojo prihodnost, družine dobile podporo, starejši spoštovanje, podjetni in delavni ljudje pa možnost ustvarjanja. Prihodnost države ne more temeljiti na razdeljevanju ljudi, ustvarjanju ideoloških sporov ali politiki izključevanja. Potrebuje sodelovanje, medsebojno spoštovanje in jasno zavedanje, da narod brez spoštovanja svojih korenin težko ohrani svojo moč, samozavest in prihodnost.

Binkošti so praznik poguma. Praznik trenutka, ko so apostoli premagali strah in stopili med ljudi z vero, da je mogoče spreminjati svet na bolje. Tudi Slovenija danes potrebuje pogum, da kot narod presežemo delitve, ohranimo svoje vrednote ter gradimo prihodnost, ki bo povezovala ljudi in krepila zaupanje med njimi.

V času negotovosti postaja jasno, da brez spoštovanja človeka, odgovornosti, vere, kulture dialoga in ljubezni do domovine ni mogoče graditi stabilne in uspešne družbe. Zato je danes bolj kot kadarkoli pomembno, da ohranimo vero v Slovenijo, v njene ljudi in v prihodnost, ki jo lahko ustvarimo skupaj.

Naj bodo letošnje binkošti priložnost za notranji mir, za novo zaupanje med ljudmi ter za pogum, da tudi sami postajamo glas razuma, spoštovanja in upanja v času, ki pogosto preizkuša našo enotnost.

Vsem želimo miren, blagoslovljen in duhovno bogat praznik binkošti.