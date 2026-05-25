(VLADNI PROGRAM) Janez Janša: Ustvarjamo za to, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili mi (+VIDEO)

V prav tako pomladnih majskih dneh na začetku gradnje slovenske države, maja leta 1990, je v tej isti dvorani, takrat še nekoliko drugačnega izgleda, prisegala prva demokratično izvoljena slovenska vlada. Njen predsednik Lojze Peterle je tukaj predstavil program, ki je imel dve ključni točki: suverena Slovenija, suverena samostojna slovenska država, ki pa mora postati demokratična z vsemi svojimi institucijami, se pravi osamosvojitev in demokratizacija, kar sta bili tudi dve ključni točki Majniške deklaracije, ki jo je Tone Pavček prebral kako leto prej na Kongresnem trgu.

Ker se prvi predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade, gospod Lojze Peterle, ravno bori s težko boleznijo, izkoriščam to priložnost, da mu v imenu vseh nas zaželim hitro in uspešno okrevanje.

Takrat, ko je Lojze Peterle tukaj predstavil program prve slovenske vlade, ki je bil širši od tega, kar je bila koalicija Demos in v katero so bili povabljeni ter v njej sodelovali tudi ministri iz takratnih opozicijskih strank – tudi tistih, ki so sicer vladi nasprotovali –, je bila odprta, inkluzivna. Takrat se je verjelo, da bo od teh dveh ključnih točk programa najtežje uresničiti prvo, se pravi suvereno in samostojno Slovenijo. Predstavljali smo si, da bo po tistih prvih volitvah demokratizacija in tranzicija iz enopartijskega režima v demokratični parlamentarni sistem lažji del projekta. Nihče si ni predstavljal, da bo lažje braniti komaj razglašeno in na noge postavljeno samostojno državo pred takrat na papirju četrto najmočnejšo armado v Evropi kot pa demokratizirati državo in z neko resno tranzicijo vzpostaviti demokratični in pravni red, v katerem bomo vsi enaki pred zakonom, v katerem bodo človekove pravice spoštovane in v katerem nekateri ne bodo tako kot prej 50 let verjeli, da jih je zgodovina postavila na oblast in da se bo oblast menjavala brez velikih travm, poskusov nakupov poslancev, groženj, protestov, granitnih kock in tako naprej, ker je pač to normalen red delovanja demokracije.

Žal smo se takrat zmotili.

Lažje je bilo Slovenijo osamosvojiti kot jo demokratizirati. Ker če bi bilo tisto takrat uresničeno do konca, jaz danes ne bi stal tukaj. Potem ko sem bil vedno neposredno izvoljen za vse sklice tega parlamenta – mislim, da sem edini v tej dvorani –, velikokrat z največjim številom glasov v svojem okraju ali pa v volilni enoti, kakršen je bil volilni sistem na začetku, zagotovo nekaterih točk programa iz koalicijske pogodbe, ki je bila podpisana včeraj, danes tukaj ne bi bral, ker bi bile nepotrebne. Žal je Slovenija tranzicijo opravila nekako na pol in tako nas tudi v prihodnjih letih čaka dvojno delo. Se pravi dokončanje nekaterih procesov demokratizacije, ki pač niso bili uspešno zaključeni, kjer so se na nekaterih uradih zgolj zamenjali napisi z nazivom institucije in imeni tistih, ki sedijo, vsebina pa je ostala stara tudi po tem, ko so se ljudje zamenjali, ampak so prišli njihovi sinovi, nečaki in tako naprej na ista mesta.

Včeraj je koalicija, ki se trudi postaviti razvojno vlado, podpisala koalicijsko pogodbo, v kateri so tudi temeljna izhodišča, ki jih bom predstavil zdaj. Če bo dovolj glasov in bomo predstavljali tudi program prihodnje vlade, bomo podrobneje predstavili tudi ukrepe.

Torej, temeljne vsebinske prioritete koalicije, ki skuša postaviti razvojno vlado, so naslednje: razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov, torej na meritokraciji.

Koalicija bo svoje razvojne politike gradila na ambiciji oblikovanja uspešne Slovenije. Mi ustvarjamo zato, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili mi. Ustvarjamo stvari, na katere bodo ponosne prihodnje generacije. Namesto zavisti ponujamo ambicijo in priložnosti. Zagovarjamo prepričanje, da lahko z dobrim delom in trudom uspemo. Želimo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države, da bo lahko razvijal sebe, gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti.

Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja. Naš cilj je država, ki spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, tudi mrtvih, ter mu omogoča, da v varnem okolju razvija svoje talente in ustvari družino. Zagovarjamo hitrost razvoja, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči. Država mora oblikovati spodbudno okolje za vse tiste, ki želijo iti hitreje in višje. Tistim, ki jim kljub trudu, delu ali zaradi nesrečnih okoliščin spodrsne, pa pomagamo s socialno mrežo. Država vodi postopke za njihovo čimprejšnjo reaktivacijo in čimprejšnji povratek na trg dela. Država mora ustvarjati pogoje za uspeh posameznika, ne nadomeščati njegove pobude, socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo.

Spoštovani, žal smo med tistimi evropskimi državami z najstarejšim prebivalstvom, to je strateški problem Slovenije. Rodnost je drastično padla tudi v Evropi. Rešitev zanjo tako v Sloveniji kot v Evropi ni v priseljevanju, ampak v dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov, večjem veselju do življenja ter povečanju rodnosti. Slovensko družino zato postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe. Družina z otroki je za narod in državo z nacionalnega pa tudi ekonomskega vidika investicijski projekt za prihodnost in ni del socialne politike.

Temelj razvojne politike je ustvarjanje ugodnejših pogojev za domače gospodarstvo pa tudi za spodbujanje tujih naložb, kar edino na koncu prinese tudi več denarja za plače, za kakovostne in dostopne javne storitve ter druge skupne potrebe sodobne razvite družbe. Delo ni socialna, temveč razvojna in gospodarska kategorija, s katero se ustvarja blaginja in posledično financirajo socialne storitve. Brez produktivnosti in uspešnega gospodarstva ni socialne države, brez socialne države pa ni skladnega razvoja. Zato zagovarjamo socialni dialog. Pogoj zanj pa so politično neodvisne organizacije delodajalcev in delojemalcev. Niti eni niti drugi ne smejo nastopati kot podaljšana roka politike. Še posebej pri sindikatih je več kot očitno, da temu danes žal ni tako.

V ospredje ne postavljamo zgolj minimalne plače, kar se je dogajalo zadnja štiri leta, ampak svoje napore usmerjamo v to, da bi bile plače vseh zaradi večje produktivnosti in racionalne državne porabe višje. Zagovarjamo meritokracijo ter plačilo po delu in rezultatih dela. Ni napredka brez konkurence.

Namesto dodatnih obdavčitev vseh, ki so vlagali v lastna stanovanja in hiše, bomo z debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovanjsko shemo za mlade ustvarjali pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lastno streho, lasten dom in lastno neodvisnost.

Zagovarjamo razumne politike varovanja okolja, ki omogočajo tako blaginjo kot zdrav naravni življenjski prostor ter povečujejo energetsko suverenost države. Hrana je strateška surovina. Prehranska in energetska varnost sta bistvena elementa nacionalne varnosti. Z učinkovitimi ukrepi bomo okrepili celotno kmetijsko-prehransko verigo s posebnim poudarkom na mladih prevzemnikih kmetij in družinskih kmetijah. Zagotavljali bomo visoko raven energetske varnosti z zanesljivimi pa tudi razpršenimi viri.

Spoštovani. Slovenija je po odločitvi ljudstva na dveh referendumih pred dvema desetletjema vstopila v Evropsko unijo in Severnoatlantsko zavezništvo, in to z željo ter ciljem, da okrepimo tako lastno varnost in blaginjo kot tudi skupno varnost in blaginjo na našem kontinentu, ne pa zato, da bi se odrekli komaj priborjeni suverenosti ali da bi si poleg lastnih pretiranih birokratskih omejitev nadeli še nove. Zato bomo podprli vse napore tudi številnih drugih držav članic, da se skupni evropski trg razbremeni pretirane birokracije in škodljive protiznanstvene ideologije ter da se z doslednim nadzorom legalnih in preprečevanjem ilegalnih migracij na zunanjih mejah ponovno vzpostavi prost pretok ljudi znotraj Evropske unije.

Predvsem pa vidimo obe povezavi kot del mirovne arhitekture evropske civilizacije, ki mora biti sposobna tako odvračanja nevarnosti preko projekcije dejanske moči – in tudi njene uporabe, kadar je ogrožena – kot tudi lastne širitve in gradnje mostov v svetovnem merilu. Zadnjih 20 let je pokazalo, da če se ne širi mirovni prostor Evropske unije, se širi nekdo drug, da ni praznega prostora, in zaradi tega je širitev Evropske unije strateški projekt.

Koalicija bo posebno pozornost namenila kakovostnemu, dostopnemu in sodobnemu izobraževanju na vseh ravneh ter spodbujanju vseživljenjskega učenja kot temelju razvoja. Pred nami je desetletje, v katerem bo vseživljenjsko učenje postalo norma. Sistematično bomo krepili razvoj kadrov v povezavi z gospodarstvom ter ustvarili pogoje za zadrževanje domačih talentov in vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine.

Preko načela, da mora denar iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu, bomo dograjevali sistem s ciljem zagotavljanja dostopnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstvenega varstva za vse državljane. Zagovarjamo decentralizacijo države in finančno samostojnost občin, kot jo določa slovenska ustava. Slovenske občine so skupaj s slovenskim gospodarstvom skozi zadnja desetletja ključni dejavnik stabilnosti, eden ključnih razlogov za to, da nam je vsaj toliko dobro, kot nam je.

Lokalna samouprava in slovensko gospodarstvo. Številne enote državne administracije in sedeže oziroma dele ministrstev bomo razmestili po različnih slovenskih regijah. Za pot v službo je enaka razdalja, enak strošek, potni stroški iz Ljubljane do Celja ali obratno, iz Ljubljane do Murske Sobote ali obratno, iz Kopra do Ljubljane ali obratno. S tem bomo hkrati zmanjšali prometni pritisk in gnečo na vpadnicah v prestolnico skrajno centralizirane države. Samo 10-odstotna obrnitev prometnih tokov pomeni 20-odstotno razbremenitev v konicah.

Decentralizacija države je eden ključnih razvojnih vzvodov s težnjo po vzpostavitvi močnih regij, ki bodo imele izvirne pristojnosti in vire, s tem pa tudi odgovornost za svoj razvoj. Oblikovali bomo bolj vitko državo, manjšo in učinkovito administracijo, z digitalizacijo in uporabo umetne inteligence postopno zagotavljali kakovostnejše storitve javne uprave ter vpeljali nagrajevanje po delu in uspešnosti, kar spodbuja ustvarjalnost in višjo produktivnost. Odpravljali bomo birokratske ovire, gradili bomo sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti, pa tudi odgovornosti.

Koalicija bo usmerjala reforme na tiste ukrepe in področja, ki izboljšujejo položaj in življenje ljudi. Za nas so pomembne vse pravice in pravice vseh, tako manjšine kot večine. Enakost pravic je temelj skupnega sožitja v dobro družbe.

Korupcija razkraja družbo, kar vidimo vsak dan in vsako uro, draži javne storitve, ruši zaupanje državljank in državljanov v institucije države ter uničuje okolje zdrave konkurence in družbenega razvoja. Koalicija je zato oblikovala steber prioritetnega pregona in zatiranja korupcije ter organiziranega kriminala. V okviru naše ustavne ureditve in preko tega stebra bo vzpostavljen celovit sistem institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete. Ravno v zadnjih dneh vidimo, da je to, bi rekel, še večja prioriteta, kot smo verjeli, preden smo zapisali ta izhodišča.

Slovenija je naš skupen dom. Svojo domovino cenimo, cenimo našo kulturo in tradicijo, cenimo tudi kulturo in tradicijo obeh avtohtonih manjšin oziroma madžarske in italijanske narodne skupnosti. Hvaležni smo našim prednikom za ustvarjanje, spoštljivi smo do njihovih naporov in njihovih žrtev, prizanesljivi smo do njihovih dejanj, saj enak odnos pričakujemo tudi od naših potomcev.

Koalicija, ki je včeraj podpisala pogodbo, zgodovino našega naroda in države sprejema takšno, kot je. V ospredje bomo postavljali tiste zgodovinske dogodke, ki so nas združevali, in ne tistih, ki so nas razdvajali. Gradili bomo na družbenih temeljih, ki nas povezujejo. Cenimo vsakega posameznika, ki se je v prejšnjem stoletju uprl kateremukoli totalitarnemu režimu. Obsojamo vse zločine, ne glede na to, s katero ideologijo so se skušali opravičiti. Zavedamo se, da mora vsaka civilizirana družba najprej spoštljivo pokopati svoje mrtve in s tem omogočiti temeljno stanje, v katerem dejstvo, da različno mislimo o preteklosti, ne onemogoča sodelovanja v korist prihodnosti.

Spoštovani! Zavedamo se, da samostojne Slovenije in slovenske države zagotovo in dokazano ne bi bilo brez slovenske osamosvojitve, ki je slovenski narod združila. Vrednote slovenske osamosvojitve so zato vrednotno središče slovenskega naroda in države ter temelj, na katerem samostojna Slovenija stoji. Na tem temelju ne branimo preteklosti, ampak gradimo prihodnost, ker je to edini temelj, ki ga imamo. Pri tem smo pripravljeni sodelovati z vsemi deležniki. Tudi opoziciji bomo, če bo vlada izvoljena, ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj z ambicijo, da znotraj njega dogovorimo tudi nekatere potrebne dopolnitve naše ustave. Prav tako bomo opozicijo povabili k sodelovanju znotraj konvencije o prihodnosti Slovenije, katere cilj bo določiti razvojne prioritete Slovenije za naslednja tri desetletja.

Spoštovani! Hvala vnaprej za podporo in Bog živi uspešno Slovenijo.