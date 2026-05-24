(PISMO BRALKE) Dvoje nacionalizmov na Zahodu

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ne, ni nacionalist gospod Janez Janša, novi predsednik vlade Republike Slovenije! Leva slovenska politika, žal še vedno ujeta v ostanke jugoslovanskega komunizma, česar se večinoma niti ne zaveda, kar meni nič tebi nič označuje gospoda Janeza Janšo za nacionalista.

Beseda domoljub, ki bi se nanašala na gospoda Janšo, iz ust slovenskih, zlasti najbolj glasnih, levičarjev ni mogoče slišati. Pa naj vsa dejstva, nekatera tudi prvorazredno zgodovinska, še tako vsestransko zanikujejo kakršenkoli nacionalizem gospoda Janše, slovenska levičarska politika zadnja leta priznava za pravilen odnos do domovine – seveda v vsej Evropski uniji – samo še sovraštvo do lastnega avtohtonega (evropskega) naroda. Novo domoljubje, kot je znano, se zdaj imenuje marksistični multikulturni globalizem, kar je v resnici zahteva soroševske globalistične ideologije. Slovenskemu tradicionalnemu domoljubju, ki je velika ljubezen do svojega naroda, šele nato pa do vsega človeštva, je postavljeno nasproti Sorosovo svetovno domoljubje, ki pozna samo popolno odsotnost ljubezni do svojega lastnega naroda. Najbolj tragično pri sorosovskem globalističnem nacionalizmu je dejstvo, da ta globalizem absolutno podpira pravo, skoraj srednjeveško (tradicionalno) pri vseh priseljencih oziroma ilegalnih migrantih, še zlasti pa pri muslimanskih. Njihovo absolutno nacionalisticno domoljubje je celo najvecja človekova pravica v EU. Vrh uspeha tovrstne globalisticne ideologije je zadnje čase najbolj viden v svetovni podpori leve plitike muslimanskim terorističnim organizajam v Palestini.

Seveda sorosovski vzorec domoljubja že povsem zagovarja tudi levi del vrha EU, ker je migrantsvo za EU ena največjih “gospodarskih vej”, poleg proizvodnje in prodaje orožja in mamil. Zato levi del vrha EU skoraj ne priznava več, da je kmetijstvo glavna gospodarska veja za ohranitev vseh držav in narodov EU oziroma zahodne civilizacije in kulture. Kmetijstvo je samo še vrsta nacionalizma in rasizma. EU je domoljubje, ki zagovarja skrb za otroke in mladino ter različne olajšave za družine, da bi bile čim večje, pravi evropski rasizem in nacionalizem. Za Sorosov globalizem je rasizem tudi skrb za čim manj splavov in za dobro izobraževanje. Za levo politiko v EU je vse omenjeno že skoraj nacistični rasizem, ni pa več rasizem v nobenem primeru, takoj ko gre pri migrantskih priseljencih za podpiranje večjega števila rojstev v muslimanskih priseljenskih družinah. Tu pa leva politika EU z veseljem ostaja na ravni srednjega veka. Zakaj? Tega levica EU niti ne ve, ve le to, da takšno ravnanje z avtohtonimi Evropejci prinaša veliko denarja in privilegijev, da podpora islamizaciji in uničevanju avtohtonega prebivalstva na Zahodu, prinese še največ denarja in dobro plačanih položajev, na primer, v vrhovih Sorosovih nevladnih organizacij, med katerimi vse bolj sodi tudi OZN.