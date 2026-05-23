(PREJELI SMO) Spominska slovesnost ob 25-letnici smrti duhovnika in vzgojitelja mladih msgr. Vinka Kobala

Piše: Tomaž Kodrič

V soboto, 30. maja 2026, bo v Stržišču spominska slovesnost ob 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih g. Vinka Kobala.

Spominska slovesnost se bo začela že ob 8.00 s pohodom po Vinkovih poteh, ki ga organizirata Turistično društvo Podbrdo in Planinsko Društvo Podbrdo. Pohod se začne v Stržišču in vodi po krožni poti do Ruta in nazaj.

Maša

Ob 15.00 bo v stržiški cerkvi sv. Ožbolta spominska sveta maša, ki jo bo vodil apostolski nunci v Slovenij g. msgr. Luigi Bianco ob somaševanju duhovnikov, ki nadaljujejo Vinkovo poslanstvo v gibanju POT. Povabljeni so tudi drugi duhovniki, ki so bili povezani z Vinkom. Sveto mašo bomo sklenili z molitvijo na grobu g. Vinka Kobala, ki je ob stržiški cerkvi.

Sodelovanje pri sveti maši bomo oblikovali po »stržiški tradiciji«: pripravljamo sodelovanje z uvodi, prošnjami, zahvalami. Petje pri maši bo vodil g. Sebastjan Martinčič s prijatelji, ki je zadolžen za pripravo programa pesmi, ki zaznamujejo tedne duhovnosti in druga srečanja gibanja POT.

Okrogla miza

Po maši in molitvi na grobu se bomo preselili v Dom duhovnosti, kjer bo v dvorani, ki jo imenujemo »Toronto«, ker so za njeno izgradnjo darovali mladi iz Toronta, potem ko so bili na tednu duhovnosti in videli v kako zahtevnih razmerah potekajo tedni, okrogla miza. Modelirata jo prof. Jože Kurinčič in Janez Podobnik, ki sta k sodelovanju na okrogli mizi povabila šest članov gibanja POT: dva iz prvih skupin (začetkov tednov) (Piroška Boltar, Marija Drešček), dva izmed tistih, ki so srednja oz. mlajša generacija (Katarina Zupančič, Drago Kozinc) in dva duhovnika (Tomaž Kodrič, Primož Erjavec), ki sodelujeva pri vodenju tednov duhovnosti, šole skupnosti, študentske skupine, zakonskih skupin.

Okrogla miza bo sledila predvsem trem vprašanjem: kako smo se sami srečali z Vinkom oz. gibanjem POT in kako nas je to srečanje zaznamovalo oz. oblikovalo kot odgovorne kristjane in državljane; kako prejeto izkušnjo vere in odgovornosti za Cerkev in družbo živimo sami in v danem trenutku; kakšno vizijo poslanstva gibanja POT slutimo oz. vidimo v Cerkvi in družbi tudi v bodoče.

Kdo je bil Vinko Kobal?

Leta 2025 smo bili hvaležni in zaznamovani z obhajanjem 60. letnice tednov duhovnosti, ki jih je začel duhovnik g. Vinko Kobal in jih danes prepoznavamo predvsem kot stržiške tedne duhovnosti za mladino, študente in tudi za zakonce oz. tiste starejše, ko so že vsa ta leta zaznamovani z duhovnostjo gibanja POT, ki temelji na kristoloških in eklezioloških temeljih.

Mladi, ki se tednov udeležujejo sedaj, so nas po tem praznovanju izzvali s pobudo, da pripravimo »primerno« obhajanje 25. letnici smrti začetnika tednov duhovnosti in ustanovitelja gibanja POT, Vinka Kobala. Njihova utemeljitev je bila nekako takole podana: Opažamo, da se voditelji tednov velikokrat ustavljate ob grobu Vinka Kobala. Očitno ima velik pomen za vas same, vaše duhovništvo in tudi poslanstvo na tednih duhovnosti oz v gibanju POT. Tudi mi bi si želimo bolj korenito spoznati osebo, ki je tako zaznamovala vaše življenju, vas povezala v prijateljstvu in vam daje moč za pristno in iskreno prijateljevanje s Kristusom v občestvu Cerkve.

Ta pobuda nas je po obhajanju 60. letnice tednov duhovnosti, ki smo jo doživeli na Sveti Gori s sveto mašo, ki jo je vodil koprski škof Peter. Mladi so bo tej priložnosti podarili duhovnikom mašni plašč s podobo Marije, ki nas spremlja in krasi dvorano v Stržišču.

Obletnica je »sprožila« svežino v celotnem gibanju in tako so se začele priprave na obhajanje 25. letnice smrti duhovnika Vinka Kobala, ki je umrl 29. maja 2001 v Godoviču. Vinka se vsako leto okrog obletnice smrti spomnimo s sveto mašo v Stržišču. Letošnjo smo se potrudili pripraviti tudi s spremljevalnimi dogodki: tradicionalnim pohodom po Vinkovih poteh in okroglo mizo, ki bo tudi uvod v pripravi simpozija, ki ga bomo pripravili do jeseni 2026.

Duhovnik Vinko Kobal je zaznamoval s svojo pristno vero, duhovniškim poslanstvom, prijateljevanjem z mladimi, osebnim odnosom z vsakim, s katerim se je srečal … zaznamoval številne Slovence in Slovenke. V nas je gojil verski čut, ki nas vodi v oseben odnos s Kristusom in iz tega odnosa se razvija pristne odnos pripadnosti v občestvu Cerkve in ni kristjani, ki ne bi bil tudi odgovoren državljan. To so samo nekateri razlogi, ki nas vodijo v letu obletnice. Zagotovo je pomemben razlog tudi dejstvo, da se čutijo nagovorjeni z duhovnostjo gibanja POT mladi, ki duhovnika Vinka niso osebno poznali.