Slovenec se je poškodoval na Križevcu

O nesreči slovenskega državljana poročajo iz Bosne in Hercegovine. V soboto zjutraj ob 6.45 je reševalna služba v Čitluku (zahodna Hercegovina) dobila obvestilo o poškodovani osebi na Križevcu (Medžugorje).

Prišlo je namreč do padca in do hudega udarca v prsi. Reševalci so moškega našli malo pod vrhom in ga pregledali, ob tem so ugotovili, da ni huje poškodovan. Oseba je spuščanje nadaljevala s pomočjo reševalnih služb, nato so jo prevzele zdravstvene službe.

Križevac je sicer znana vzpetina nad Medžugorjem, na njem že skoraj stoletje stoji betonski križ z relikvijami izvirnega Jezusovega križa. Postavljen je bil leta 1933, na pobočju pa so postaje križevega pota. Pot do vrha vodi sicer preko dokaj položne, a zaradi skal precej zahtevne poti. Zato svetujejo previdnost in dobro obutev. Za zdaj hujših nesreč tam niso obravnavali, se pa tu in tam zgodi, da pride do poškodb. Največkrat gre za izvine gležnja. Včeraj so tako na tem območju zdravstveno oskrbeli romarko iz Ukrajine.

Sicer pa je Križevac del romarskih pobožnosti – skupine romarjev tam opravljajo pobožnosti križevega pota vsak dan.