Golobov ‘Black Cube spin’ s Sovo je popustil, SDS na vrhu z več kot 29 odstotki

SDS Janeza Janše, ki je bil prejšnji teden izvoljen za predsednika vlade, je z 29,2 odstotkoma krepko pred Svobodo Roberta Goloba, ki je položaj premiera izgubil na volitvah in od takrat opravlja le še tekoče posle.

Za Svobodo bi glasovalo 26,6 odstotka volivcev. To je pokazala včeraj objavljena raziskava Mediane za POP TV. Če primerjamo deleže strank, ki so prejšnji teden izvolile Janšo, bi jih volilo skupaj 46,2 odstotka volivcev, stranke na volitvah poražene leve koalicije pa 41,3 odstotka.

Raziskava za POP TV pokaže, da v parlament ne bi prišla Resni.ca Zorana Stevanovića, ki se je uvrstila tik pod prag. Podobno tudi Prerod Vladimirja Prebiliča. Pri majhnih strankah so raziskave javnega mnenja, ki pogosto zgrešijo celo pri velikih, povsem nezanesljive in jim ne smemo verjeti. Da Resni.ce ne bo v DZ, so v volilnih napovedih pred volitvami “ugotovili” v raziskavi Ninamedie za Dnevnik in Valicona za Siol.net, a jih je Resni.ca demantirala.

SDS na vrhu in Svoboda precej nižje nam kaže, da je popustil predvolilni Black Cube spin Goloba in Svobode s pomočjo Sove, državnih ustanov in levim strankam podrejenih medijev, ki so ga pred volitvami Janeza Janše prejšnji teden za šefa vlade obudili. Kakšni skrajneži so nam vladali zadnje leta, ko gre za mednarodne konflikte, pa je pokazala včerajšnja zloraba portala vlade na omrežju X, kjer so Goloba lažno predstavili za predsednika vlade, čeprav le še opravlja posle in kot sporočilo šefa vlade, kar je Janša, objavili stališče prejšnje vlade, ki se je v vojni na Bližnjem vzhodu, ki jo je Iran sprožil preko svojih proksijev Hamasa iz Gaze in Hezbolaha iz Libanona, povsem postavila na stran islamistične diktature in proti Izraelu.

Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid zdaj vladnih strank. Na zadnjih volitvah poslancev pa je bila Mediana še najbližje rezultatu. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za večje državne in paradržavne medije, je znano, da so poslovno in politično povezani z zadnja leta vladajočimi strankami.