Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravljajo v sodelovanju s profesorjem naturopatije Igorjem Ogorevcem, solastnikom podjetja AS AN, d. o. o., znanem po blagovni znamki Planet zdravja.

Tokratna rdeča nit oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bilo vprašanje, zakaj zbolimo in kaj sploh bolezen je. »Ko govorimo o bolezni, in to ugotavljamo tudi na Planetu zdravja, vedno govorimo o motenem metabolizmu, se pravi, da gre za moteno prebavo in presnovo, pri tem pa imamo v telesu bodisi preveč, še večkrat pa premalo nekaterih mineralov in encimov. Te strukture v telesu so izjemnega pomena, zato je treba to neravnovesje v telesu znova vzpostaviti,« je poudaril profesor naturopatije in ob tem opozoril, da s sintetičnimi zdravili le dražimo imunski sistem. »To so tako imenovani stranski učinki, ki jih v naravnih izdelkih ni. To je odgovor imunskega sistema na nam tujo beljakovino ali katero drugo tujo molekulo.« Zato je Ogorevčev nasvet ljudem, da stremijo k naravnim izdelkom. »Tudi na Planetu zdravja zato uporabljamo izdelke naravnega izvora, kot so olja.«

Nekaj dejstev o cinku

Veliko časa v oddaji sta omenjena sogovorca posvetila najpomembnejšim mineralom v telesu, med katere zagotovo uvrščamo cink. »Cink je eden najpomembnejših mineralov v človeškem telesu, katerega poraba je zelo visoka. Zakaj? Cink je sestavni del vseh hormonov in encimov in je nujno potreben za dobro delovanje jeter. Nujno mora biti prisoten v zadostnih količinah tudi za dobro delovanje črevesja, kjer je tudi naš imunski sistem. Že samo pomanjkanje cinka vodi telo v hude zdravstvene težave. Ena od posledic dolgoletnega pomanjkanje cinka so na primer vse težave z jetri, v kasnejši fazi tudi vse ciroze, vsa zamaščena jetra, ki jih ima praktično že vsak drugi človek,« je razložil profesor Ogorevc in dodal, da nam primanjkljaj cinka sporoči telo samo. »Nohti postanejo krhki, v nohtih se pojavljajo bele lise, lahko pa se pojavijo hormonske težave.« Ob tem je profesor Ogorevc opozoril, da laboratorijska slika krvi pokaže, da so hormoni v mejah normale, a če ni zadostne količine cinka, ti hormoni ne bodo aktivni in ne bodo opravljali pravilno svoje funkcije. »To je zelo izrazit in pogost pojav pri motnjah delovanja ščitnice. Ko se taki ljudje obrnejo na Planet zdravja, lahko z našim računalniškim programom vidimo, kaj je vzrok za te hormonske motnje, in velikokrat se to zgodi pri ščitnici, bodisi da gre samo za pomanjkanje cinka, ali za pomanjkanje joda, ali samo za nesorazmerje teh dveh mineralov, ali pa gre za pomanjkanje obeh.«

Jod in ščitnica

Po Ogorevčevih besedah se enako dogaja tudi, če je telesu primanjkuje joda, s tem da ljudje ne smemo jemati joda kot končni produkt – ali v tabletah ali da bi jemali kalijev jodid. »To je kontraproduktivno. Ljudi opozarjam, da je lahko dolgotrajno jemanje večjih količin soli, ki ji je dodan kalijev jodid, nasprotno od tega, kar stroka pričakuje. Zakaj? Dejstvo je, da ščitnica proizvaja kalijev jodid kot končni produkt. Če mi dodajamo kalijev jodid v končni obliki, dolgoročno povzročimo, da ima hipotalamus informacijo, da je kalijevega jodida dovolj in ustavlja funkcijo ščitnice. Vedeti moramo, da so nekoč kalijev jodid začeli dodajati soli zaradi velike pojavnosti golšavosti ščitnice. S tem se je ta sicer zmanjšala, niso se pa zmanjšale težave s funkcijo ščitnice, saj so pozabili osnovne zakonitosti biokemije,« je razložil profesor naturopatije.

O kaliju in kalciju

Kalij je mineral, ki je potreben predvsem za dobro delovanje srca, srčne mišice in celotnega kardiovaskularnega sistema. »Zelo nevarno je, če je kalija v telesu preveč, kar kaže na motnjo v delovanju ledvic in nadledvične žleze, lahko tudi ščitnice. »Če je v telesu preveč kalija, je naše srce direktno ogroženo. Prav tako je za srce in ves kardiovaskularni sistem nevarno, če je kalija premalo. Kalija v osnovnih preiskavah ne gledajo, to gledajo le kardiologi,« je še dejal profesor Ogorevc, ki je nato nekaj besed namenil še kalciju. Ta je sicer pomemben za gostoto kostne mase, a ima za telo še precej pomembnejšo funkcijo. »Na osnovi kalcija, bodisi da ga je premalo ali preveč, lahko zelo logično sklepamo na motnje delovanje ščitnice. Skratka, kadar je moten metabolizem kalcija, se vedno pojavijo tudi motnje v delovanju ščitnice. In kar je še pomembnejše, kalcija nikakor ne smemo pridobivati s povečanim uživanjem mleka in mlečnih izdelkov, kar še vedno nekateri okosteneli zdravniki svetujejo svojim pacientom. V bolj odgovornih družbah od slovenske že vsaj deset let vedo, da gre pri tem za navadno prevaro, saj je bila vsebnost kalcija v mleku le marketinška poteza za večjo prodajo mleka in mlečnih izdelkov,« je bil jasen profesor Ogorevc in poudaril, da je kalcija dovolj v vseh živilih. »Če pa želimo urediti raven svojega kalcija, moramo urediti prebavo in presnovo, saj se ta vedno nekje izgublja. Če je ščitnica v hiperfunkciji, ga ta porabi preveč, zato je logično, da bomo v krvni sliki opazovali, da je kalcij prenizek.«

Pomembnost pravilne prehrane

»Na Planetu zdravja se zato vedno vprašamo, zakaj pride do določenega odstopanja,« je poudaril profesor Ogorevc. Neinvazivni analizator krvne slike ANESA tako pokaže kar 151 biokemičnih, hemodinamičnih in imunoloških vrednosti organizma, kjer se natančno vidi, kakšno je ravnovesje hormonov, encimov, mineralov in vitaminov. »Pri tem je pomembno zavedanje, da ima vsako neravnovesje, ki se pojavi v telesu, svoj vzrok. Če govorimo o pomanjkanju kalcija, ga ne bomo dodajali, razen v ekstremih primerih. Mi bomo najprej telo ohladili, da ustavimo pretirano delovanje žlez. S tem se ustavi pretirana poraba kalcija. Poleg tega kalcij zagotavlja pravilen ph našega telesa, ki je alkalen. Če smo zakisani, naše telo uporabi kalcij, da lahko maksimalno dolgo vzdržuje kolikor toliko normalen ph našega telesa. O teh stvareh je treba vedeti veliko, telo pa je treba obravnavati kot celoto,« je še dejal profesor Ogorevc in dodal, da je pri tem pomemben vnos hranil, ki jih dobimo s pravilno prehrano. »Čedalje več ljudi namreč ugotavlja, da jemanje prehranskih dopolnil ne daje rezultatov, saj jih vnašajo v telo na pamet,« je dodal profesor Ogorevc in pri tem opozoril, da gre lahko tu tudi za okvaro črevesja, da je absorpcija živil napačna, tudi če je hrana kvalitetna.

Natrij in klor

Prav tako je profesor naturopatije opozoril na dva najbolj bistvena minerala v telesu – to sta natrij in klor. »Če ju združimo, dobimo sol. Slovenci radi rečemo: če se ti je skisalo v glavi, se pojdi solit, kar pomeni, da se ti v glavi skisa, ker je pretoplo, saj je preveč kislin. In kako kislost znižamo? Tako, da dodajamo bazo. Kaj pa je za telo baza, ki takoj učinkuje? To je sol,« je razložil profesor naturopatije in dodal, da se dogaja, da veliko zdravnikov pravi, jejte čim manj slano ali neslano, kar je nesmisel in v nasprotju z osnovami kemije, saj se vsi minerali vežejo na sol. »Kaj to za nas pomeni? Če nimamo dovolj soli v telesu, se zakisamo, prav tako pa izgubljamo vse minerale. Kajti če v telesu ni dovolj soli, se ta mineral nima kam vezati in se bo z vodo ali blatom odplavil iz telesa ali pa se bo izločil s pretiranim znojenjem ali z drugim načinom čiščenja telesa,« je še razložil profesor Ogorevc in vsem, ki se pretirano potijo – to namreč vodi v preveliko dehidriranost, s tem pa preobremenijo ledvice, kar prej ali slej povzroči bolezni ledvic –, priporočil, naj v en liter vode sobne temperature dajo pol do ene čajne žličke soli in tako blago soljeno vodo pijejo nekaj dni. »Ko je sol vezana na vodo, jo telo lahko takoj uporabi in znojenje se v nekaj dneh dramatično zmanjša, v naslednjih dneh pa se ustavi, ker se ima voda v telesu kam zavezati.« Dehidracija telesa torej ne pomeni pomanjkanja vode, ampak pomanjkanje soli v telesu.