Kaj so človeški gibi, njihov pomen in vrste

Piše: C. R.

Človeški gibi izražajo gibanje telesa ali njegovih delov (rok, glave, mimike), ki pomagajo posredovati čustva, namere in odnos sogovornika. Dopolnjujejo verbalno govorico, jo okrepijo ali pa, nasprotno, besede popolnoma nadomestijo.

Neverbalna komunikacija igra ključno vlogo pri razumevanju sogovornika, saj do 70 % informacij razberemo prav iz gest, mimike in drže. Pri tem se lahko pomen iste geste razlikuje glede na kontekst, situacijo in kulturne posebnosti.

Kimanje z glavo

Ena najbolj prepoznavnih in najlažje razumljivih gest na svetu. Služi kot univerzalni znak soglasja, potrditve, podpore ali razumevanja. Ko človek rahlo nagne glavo navzdol, izraža pripravljenost poslušati in sprejeti besede sogovornika. Ta kretnja se uporablja tako v uradnih kot v vsakdanjih situacijah: na pogajanjih, predavanjih, v prijateljskih pogovorih. Kimalec pomaga ustvariti občutek medsebojnega spoštovanja in sogovorniku da vedeti, da so njegove besede resnično slišane. Ljudje intuitivno začnejo govoriti bolj svobodno, ko vidijo, da jih pozorno poslušajo.

Kimalec deluje tudi kot element aktivnega poslušanja. Pomaga ohranjati ritem pogovora in služi kot nežen spodbujevalec za nadaljevanje govora. Psihologi ugotavljajo, da se sogovorniki pogosteje odprejo, če prejemajo takšne neverbalne signale. Poleg tega je prikimavanje lahko način za izkazovanje sočustvovanja, še posebej če ga spremlja nežen izraz na obrazu ali rahlo nagnjenje telesa naprej. Ta gesta pomaga ublažiti konflikt, zmanjšati napetost in pokazati čustveno vključenost.

OPOMBA! Pomembno je upoštevati tudi kulturne posebnosti. V večini držav prikimavanje pomeni »da«, v Bolgariji, Albaniji in nekaterih regijah Grčije pa je ravno nasprotno: prikimavanje je lahko enakovredno »ne«, medtem ko je strganje z glavo v stran znak soglasja.

Geste »okej« ali »V«

Geste »okej«, ko palec in kazalec tvorita obroč, v večini držav pomeni soglasje, odobravanje ali uspešen izid. Vendar pa je njegov pomen dvoumen. V nekaterih državah Latinske Amerike, Sredozemlja in Azije lahko ima žaljive konotacije.

Gesten »V« (dvojka), izveden z dlanjo navzven, simbolizira zmago ali mir. Če dlan obrnete navznoter, je ta gesten v Veliki Britaniji nespoštljiv.

Odprte dlani (odprta drža)

To je eden najstarejših in najmočnejših neverbalnih signalov, ki ga ljudje uporabljajo skoraj instinktivno. Temelji na osnovnem načelu. Ko človek pokaže dlani, s tem pokaže, da nima orožja, skritih namenov in ne predstavlja grožnje. Na ravni sodobne komunikacije se je ta gesta preoblikovala v simbol poštenosti, odprtosti in pripravljenosti na sodelovanje.

Ko sogovornik drži roke sproščeno, z dlanmi navzgor ali rahlo obrnjenimi proti sogovorniku, to ustvarja občutek zaupanja in varnosti. Takšen gib se pogosto pojavi v situacijah, kjer je pomembno vzpostaviti stik, na primer med poslovnimi pogajanji, pri izobraževalnih nastopih, svetovanju, komunikaciji z neznanci.

OPOMBA! Pomembno je upoštevati tudi kulturne razlike. V večini držav odprte dlani povezujemo z iskrenostjo, vendar se v nekaterih kulturah preveč aktivna gestikulacija lahko razume kot kršenje osebne meje.

Očesni stik (vizualni stik)

Pogled lahko izraža samozavest, zanimanje, spoštovanje in celo čustva, ki jih človek ne izraža z besedami. Ko gledamo človeku v oči, možgani samodejno vklopijo mehanizme prepoznavanja namer in ocenjevanja iskrenosti. Zato se vizualni stik pogosto dojema kot potrditev poštenosti in odprtosti. Pomaga vzpostaviti zaupanje, sogovorniki pa čutijo, da jih poslušamo, jemljemo resno in želimo sodelovati.

Vendar pa očesni stik deluje na subtilen način:

prekratki pogled lahko deluje kot izogibanje komunikaciji, nervoza ali skrivnostnost;

preveč dolg ali vpadljiv pogled pa deluje kot poskus pritiska, grožnja ali želja po prevladi.

V različnih kulturah se očesni stik razlaga različno. V državah Evrope in Severne Amerike se neposreden pogled šteje za normo, njegova odsotnost pa vzbuja nezaupanje. V Japonski, Južni Koreji in nekaterih regijah Kitajske se dolg pogled v oči lahko razume kot nesramnost ali kršenje osebnega prostora. V arabskih državah si moški pogosteje gledajo v oči dlje, kot je običajno v zahodnih družbah, medtem ko se med moškimi in ženskami lahko norme razlikujejo. Zato je pri komuniciranju z ljudmi iz različnih kultur pomembno biti prilagodljiv in opazovati njihove reakcije.

Na čustveni ravni lahko očesni stik okrepi katero koli čustvo, tako pozitivno kot negativno. Nasmeh, ki ga spremlja pogled, se zdi iskren, prošnja – prepričljivejša, opravičilo – globlje. Toda tudi razdraženost se ob neposrednem pogledu dojema kot ostrejša. Zato je pomembno upoštevati lastno stanje in namen komunikacije. Pogled mora biti mehak, odprt in v skladu s tonom pogovora.

Nasmeh

Takoj ustvari vzdušje zaupanja, zmanjša napetost in pomaga vzpostaviti pozitiven čustveni stik. Psihologi ugotavljajo, da se pri iskrenem nasmehu aktivirajo mišice okoli oči. Takšen gest se dojema kot izraz topline, dobrosrčnosti in iskrenosti. Že rahlo, diskretno nasmejanje lahko naredi komunikacijo bolj prijetno in udobno.

POZOR! Razlikovati je treba med iskrenim nasmehom in družbenim nasmehom, torej tistim, ki se uporablja iz vljudnosti.

Družbeni nasmeh je bolj nežen, bolj formalen in se lahko pojavi tudi brez pozitivnih čustev. Pomaga pri upoštevanju pravil vljudnosti, ohranjanju nevtralnega tona v komunikaciji in izkazovanju spoštovanja. Vendar pa se pretirana raba takšnih nasmehov lahko dojema kot prisiljenost ali poskus prikrivanja resničnih namer.

V različnih kulturah ima nasmeh tudi svoj pomen:

V ZDA, Kanadi in večini evropskih držav je obvezen element prijateljske komunikacije.

V Franciji ali Nemčiji se ljudje redkeje nasmehnejo, nasmeh pa običajno pomeni resnično naklonjenost ali spoštovanje, ne le vljudnost.

V nekaterih azijskih državah lahko z nasmehom skrivajo zadrego ali nelagodje. Zato je pomembno upoštevati kulturno ozadje, da pravilno razlagamo čustva sogovornika.

Nasmeh okrepi vse oblike medsebojnega delovanja. Tako prošnje postanejo bolj nežne, zahvala iskrena, opravičila pa prepričljiva. V poklicnem življenju pomaga ustvariti toplo vzdušje na sestankih, podpreti sodelavce in zmanjšati raven stresa v ekipi. V storitvenem sektorju je nasmeh del poklicnega bontona, ki vpliva na kakovost izkušnje strank.

V osebnih odnosih nasmeh deluje kot čustveni most. Ljudem pomaga, da se hitreje zbližajo, pokažejo skrb in pozornost ter delijo veselje ali podporo. Celo kratek nasmeh lahko spremeni dinamiko pogovora, če je v njem prisotna napetost.

Nasmeh je torej močno komunikacijsko orodje. Pomaga izražati prijaznost, graditi zaupanje, ohranjati topli stik in ublažiti morebitne težave v komunikaciji. Če ga pravilno uporabljamo, naredi medsebojno delovanje bolj človeško, lahkotno in iskreno.