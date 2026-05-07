Alpacem Cement objavlja javni razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev organizacijam v vrednosti četrt milijona evrov ter novo spletno stran

Piše: C. R.

Alpacem Cement kot eden ključnih delodajalcev na Goriškem in pomemben strateški gospodarski akter v Sloveniji gradi svoje delovanje na dolgoročnem, odgovornem in partnerskem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki. Občina Kanal ob Soči in njeni prebivalci imajo pri tem posebno mesto. Zato poleg vlaganj v najsodobnejše tehnologije ter razvoj zaposlenih in bodočih kadrov velik del prizadevanj namenja prav podpori družbeno odgovornim projektom in dejavnostim, ki prispevajo h kakovosti življenja prebivalcev in spodbujajo razvoj občine.

Predsednik uprave Alpacema Cementa dr. Tomaž Vuk pojasnjuje: »V Alpacemu Cementu verjamemo, da je uspeh podjetja neločljivo povezan z razvojem okolja, v katerem delujemo. Zato si prizadevamo graditi odprt in dolgoročen odnos z lokalno skupnostjo. Z objavo prvega javnega razpisa za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev želimo lokalnim organizacijam ponuditi jasen, pregleden in transparenten način sodelovanja. Ker razpis v takšni obliki letos uvajamo prvič, dodeljevanje sredstev v tem prehodnem obdobju poteka v kombinaciji s klasičnim sistemom. Hkrati z novo spletno stranjo odpiramo prostor, kjer bodo informacije, pobude in projekti še bolj povezovali ljudi, ideje in priložnosti.«

Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev organizacijam iz lokalne skupnosti 2026 v skupni vrednosti četrt milijona evrov je odprt od 7. maja do 7. junija 2026.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe s sedežem v občini Kanal ob Soči ter v sosednjih občinah Brda, Nova Gorica in Tolmin. K sodelovanju so vabljeni društva, klubi, zavodi, krajevne skupnosti in druge organizacije, ki delujejo na področjih turizma, športa, kulture, gasilstva, mladinskega dela, zdravstva, vključevanja starejših, izobraževanja ter trajnostnih projektov.

Prijave se oddajo prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletni strani https://lokalno.alpacem.si/.

Spletna stran https://lokalno.alpacem.si/ je nova komunikacijska platforma, s katero želi podjetje še okrepiti odprt in transparenten dialog z lokalno skupnostjo. Prek nje bo delilo aktualne informacije, predstavljalo trajnostne projekte ter spodbujalo prebivalce k posredovanju pobud, predlogov in vprašanj, povezanih z njegovim delovanjem. Celovite informacije o delovanju vseh štirih podjetij v sklopu skupine Alpacem Slovenija pa ostajajo dostopne na spletni stran www.alpacem.si.

Zavezanost podjetja k razvoju lokalnega okolja potrjujejo tudi pretekli projekti, ki so v izvajanju. Decembra 2024 sta Alpacem Cement in Občina Kanal ob Soči sklenila dogovor o (so)financiranju sedmih razvojnih projektov v občini v skupni vrednosti dveh milijonov evrov. Med njimi so dozidava OŠ Kanal, umirjanje prometa v okolici OŠ Deskle, ureditev javne razsvetljave ter razvoj otroških igrišč in druge izboljšave lokalne infrastrukture.

Alpacem Cement pri tem od nekdaj tesno sodeluje s številnimi društvi, klubi, krajevnimi skupnostmi in institucijami, ki predstavljajo steber povezovanja in razvoja na Goriškem.