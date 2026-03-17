Cankarjev gledališko-filmski abonma: »Mati, abonma bi!«

Piše: C. R.

Občini Vrhnika in Ilirska Bistrica sta leto 2026 razglasili za Kettejevo in Cankarjevo leto ter z njim obeležujeta 150-letnico rojstva dveh predstavnikov slovenske moderne – Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja.

Celoletni program bo povezal kulturne in športne dogodke, turistična doživetja in lokalno kulinariko ter v ospredje postavil kraje, kjer sta ustvarjalca pustila pomemben pečat. Župana obeh občin sta ob razglasitvi skupnega projekta Slovenke in Slovence doma in po svetu pozvala, naj jubilejno leto posvetijo obisku rojstnih krajev, branju njunih del in udeležbi na kulturnih dogodkih.

Ob tej priložnosti pripravljajo na Vrhniki Cankarjev gledališko-filmski abonma. Ta bo v duhu Cankarjevega humorja in s ščepcem vrhniškega uporništva ponudil dve filmski vsebini, muzikal, dve gledališki predstavi in improvizacijsko uprizoritev. Ustvarjalci obljubljajo program, ki gledalcev ne bo pustil ravnodušnih in ki bi si ga z veseljem ogledala tudi oba literarna velikana, hkrati pa bo opominjal, da je kultura bistvo človekovega obstoja ter da je prenos pisane besede na gledališke odre in filmska platna dar, ki ga velja ceniti.

Sezono Cankarjevega abonmaja na Vrhniki bo odprla predstava Erotika – ugledališčena poezija Ivana Cankarja, mali ljubezenski kabaret, ki raziskuje čutnost in hrepenenje v dialogu z današnjim časom, v koprodukciji ustanov SLG Celje, Teater Rampa in iKult Celovec. Sledi celovečerni dokumentarno-igrani film Cankar režiserja Amirja Muratovića, ki skozi igrane prizore in dokumentarne elemente osvetljuje pisateljevo zasebno življenje na prelomu stoletja.

Junija bo na sporedu Impro Cankar v izvedbi Improvizacijskega gledališča Ljubljana – IGLU, kjer bodo ustvarjalci Cankarjeva dela preoblikovali v spontane prizore ob sodelovanju občinstva.

Jeseni prihaja predstava SLG Celja Hlapci – dokumentarec za prihodnost, ki po motivih znamenite drame premišljuje o političnem prilagajanju in (ne)poslušnosti. Oktobra bo sledila TV-igra Romantične duše režiserjev Juša Hrastnika in Dragana Vukovića, abonma pa se bo sklenil z opernim muzikalom Kette, ki je nastal v produkciji novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine.

Informacije o Cankarjevem abonmaju in nakupu vstopnic so na voljo na spletnem mestu Visit Vrhnika (www.visitvrhnika.si).

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑛𝑘𝑎𝑟𝑗𝑒𝑣𝑜 𝑙𝑒𝑡𝑜 2026 𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑣𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑗𝑎 𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 𝑣 𝑜𝑘𝑣𝑖𝑟𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠̌𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑛𝑎𝑐̌𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑒 𝑘𝑚𝑒𝑡𝑖𝑗𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑒 2023–2027. 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛 𝑣 𝑜𝑘𝑣𝑖𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎 𝐿𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅 (𝐿𝑜𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑜𝑗, 𝑘𝑖 𝑔𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑖 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡) 𝑛𝑎 𝐿𝐴𝑆 𝐵𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑧 𝑧𝑎𝑙𝑒𝑑𝑗𝑒𝑚.