Planet zdravja – zgodba o uspehu

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil tudi tokrat profesor naturopatije Igor Ogorevc, pogovor pa je tekel o njegovi osebni zdravstveni izkušnji kot tudi uspešni zgodbi blagovne znamke Planet zdravja. Leto 1996 je bilo za profesorja naturopatije prelomno leto. Na Golniku so mu takrat namreč diagnosticirali rak pljuč – neozdravljivo bolezen, kot se je izrazil tamkajšnji specialist. »Zdaj te bomo zdravili s kemoterapijo,« je dodal zdravnik. Ker pa je profesor Ogorevc človek, ki logično razmišlja, se je kemoterapiji odpovedal, saj kot vemo, ta v primeru diagnoze raka pljuč ni učinkovita.

Diagnoza rak pljuč za nove poti

Profesor Ogorevc je uvodoma dejal, da je pred diagnozo raka pljuč v desetih letih prebolel najmanj 16 pljučnic, ki so se ponavljale praktično iz leta v leto. »Bilo je leto, ko sem imel tri pljučnice zaporedoma. In to smo uspešno reševali z antibiotiki,« je dejal in dodal, da so bolezen zdravniki reševali simptomatsko. »Moje telo in psiha na začetku vedno reagirata izjemno racionalno, saj me ni strah. Teoretično strahu ne poznam. Zame je vsaka situacija izziv – bom zmogel ali ne?« se je ob soočenju s tako hudo diagnozo spraševal profesor Ogorevc. »Potem je sledilo drugo vprašanje, kaj storiti, saj je bila v tistem trenutku, ko sem odklonil neučinkovito zdravljenje, logična posledica, da sem moral prevzeti odgovornost za svoje zdravje v svoje roke. In to je bil začetek zgodbe Planeta zdravja,« je dejal in dodal, da si je s tem odprl nove poti, o katerih do tedaj ni razmišljal.

Olje 80 ima izjemno pozitiven vpliv na uravnavanje funkcije ščitnice.

Drastična sprememba prehranjevanja

Tako je izobraženi ekonomist, ki takrat ni imel pojma o delovanju človeškega telesa, prevzel odgovornost za svoje telo in stopil na pot učenja anatomije in fiziologije, pri čemer je ugotovil, da smo ljudje ustvarjeni kot rastlinojeda bitja. Na tej poti je spoznal tudi svojo ženo Irmo, ki izhaja iz medicinskega okolja in se je takrat že ukvarjala z določenimi naravnimi metodami zdravljenja, saj je tudi sama prebole(va)la raka. Združila sta moči in znanje ter najprej dramatično spremenila način prehrane. »Ugotovila sva, da je prav ta najodločilnejši dejavnik, ki kreira človekovo zdravje. Takrat sem, ne po naključju, prišel v stik tudi z nekaterimi ameriškimi zdravniki, ki so bili iz kroga dr. T. Colina Campbella. Campbell je napisal knjigo Kitajska študija, ki je znanstveno, statistično in medicinsko dokazala, da je hrana živalskega izvora za ljudi absolutno neprimerna. Ta knjiga pomeni prelomnico med odnosom načina človekovega prehranjevanja in človekove funkcije. Drugo. Ko sem začel študirati osnove kitajske medicine in medicine po dr. Rykeju Geerdu Hamerju, sem prišel do ugotovitve, da tudi čustveni nivo pri meni ni bil dober in urejen. Moral sem urediti tudi svoje čustveno področje, kajti če govorimo o bolezni pljuč, vedno govorimo o prikriti obliki žalosti. Ko sem to razumel in sprejel, je bilo treba tudi osebno življenje obrniti na glavo – spremeniti ga tako, da je to ustrezalo meni in ne moji družini,« je bil iskren profesor Ogorevc.

Prvi izdelki Planeta zdravja

Znotraj raziskav so se »rodili« tudi izdelki, ki so vezani na raziskovanja s področja hrane. Njun prvi izdelek ni bilo olje, čeprav je Planet zdravja prepoznan kot vodilni strokovnjak na področju olj. »Prvi izdelek je bil izdelek iz krompirjevega škroba in naravne soli. Že takrat sva namreč z Irmo razumela, da moramo upoštevati naravne zakonitosti. In če telo hočemo začeti čistiti, moramo uporabljati natrijev klorid, saj je osnovna kemijska zakonitost, da se vsi odvečni minerali v telesu vežejo na sol in se prek ledvic izločajo iz telesa,« je dejal profesor naturopatije in dodal, da sta do olj prišla na podlagi svojih študij in izkušenj. »Ko sem se začel učiti imunologijo, sem ugotovil, kako deluje celica v svojem osnovnem delu. Ugotovil sem, da je membrana celice narejena iz lipidov, iz maščob. (…) Razumel sem, da je v procesu popravljanja membrane celice, osnove človeškega telesa, treba uporabljati najbolj naravne substance – to so hladno stiskana nerafinirana in tudi nefiltrirana rastlinska olja.« Tako sta zakonca Ogorevc prišla do velikega izdelka na tem področju – to je olje 80. »To je bil naš prvi produkt, ki je dajal vrhunske in spodbudne rezultate,« je poudaril profesor naturopatije in dodal, da ima olje 80 izjemno pozitiven vpliv na delovanje oziroma uravnavanje funkcije ščitnice. »Olja uravnavajo delovanje. Ne delujejo tako kot sintetična sredstva, kot so t. i. zdravila. Narava ima to sposobnost, znanje in možnost, da telesu pomaga, da uredi funkcijo – se pravi, da olje 80 lahko uporabljamo, če je ščitnica v hiperfunkciji, da dela preveč, ali če je v hipofunkciji, da dela premalo – v obeh primerih je rezultat odličen.«

S pomočjo analizatorja Anesa so analitično, na znanstveni način, opazovali vpliv olj na delovanje telesa.

Analizator Anesa

V Planetu zdravja so bili pionirji na tem področju. Zgodba ima danes že skoraj trideset let in se še vedno razvija. Pri tem jim je od leta 2006 v pomoč tudi analizator Anesa, ki ga v Planetu zdravja uporabljajo pri svojem delu in je plod razvoja ruske vesoljske tehnologije. »Tudi ta program je še vedno v razvoju. Ko smo se srečali z njim leta 2006, je izračunal nekaj čez devetdeset različnih krvnih parametrov, od lanskega leta naprej pa aparat absolutno natančno izračuna 151 različnih krvnih parametrov. Gre za enake podatke, kot bi vam v laboratoriju vzeli osem epruvet krvi, napravili EKG, EEG, opravili magnetno resonanco in še druge preiskave. Gre za zelo kompleksen prikaz trenutnega delovanja človekovega telesa,« je razložil profesor naturopatije in dodal, da je bila to zanje prelomna stvar. »Imeli smo realne podatke v realnem času, kako človekovo telo reagira na dodajanje naših substanc in tako se je pri nas začela znanost. Kajti v znanosti je treba meriti in dokazovati,« nas je še poučil profesor Ogorevc in dodal, da so te analize na voljo v vseh terapevtskih centrih Planeta zdravja po Sloveniji in celo po svetu. Gre za kakovostno drugo mnenje.

Navzoči na svetovnih trgih

Danes je asortima Planeta zdravja zelo širok. Tako so s pomočjo analizatorja Anesa analitično, na znanstveni način opazovali vpliv olj na delovanje telesa. »Od leta 2008 te študije redno objavljajo na kongresu evropske integrativne medicine in širše v svetu.« V nadaljevanju oddaje je profesor Ogorevc še podrobneje osvetlil tri njihove najuspešnejše zgodbe v svetovnem merilu, ki so bralcem Demokracije že znane, in sicer sta zakonca Ogorevc s svojim znanjem in izdelki pomagala ljudem po tragediji v Fukušimi, ultramaratonskemu plavalcu Martinu Strelu ter vrnila v življenje ameriškega triatlonca Roda Hutchinsa, kar si lahko ogledate tudi v posnetku omenjene oddaje na spletni strani Planeta zdravja (TUKAJ). Danes je blagovna znamka Planet zdravja kar na dvanajstih trgih po svetu, vključno z ZDA, Nemčijo, Japonsko, s Singapurjem, Srbijo, z BiH, Grčijo in s Turčijo. »Navzoča pa je tudi na Facebooku, Amazonu itn.,« je ob koncu oddaje dejal voditelj Kadič. »Ljudje so sami začeli iskati interes. Moja prva izobrazba je ekonomija. Tudi kot ekonomist nisem zagovornik agresivnega trženja, ampak delamo dolgoročno. Vsi naši produkti so posledica našega znanja in pristopa. V svojih izdelkih prodajamo svoje znanje. Zato so se vsi naši partnerji, h katerim izvažamo naše produkte, najprej izobrazili pri nas. Izšolali so se, zato da znajo uporabljati naše produkte ter so uspešni uvozniki in distributerji naših produktov,« je še dejal profesor Ogorevc in dodal, da so zdaj njihov fokus raziskave in razvoj. »Brez tega ni napredka.«