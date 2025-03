O dihanju in respiratornih obolenjih

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravljajo v sodelovanju s profesorjem naturopatije Igorjem Ogorevcem, solastnikom podjetja AS AN, d. o. o., znanem po blagovni znamki Planet zdravja.

Tokratna rdeča nit oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bilo dihanje. Splošno znano je, da imamo v zimskem času težave z dihanjem in različnimi respiratornimi obolenji. »Vzrok za to je prevelika razlika med temperaturo v notranjosti telesa in zunanjo temperaturo. Dejstvo termoregulacije telesa govori, da kadar je v delih telesa prehladno, imajo tam virusi idealne možnosti za rast in razvoj. Tam, kjer je telo pretoplo, pa virusi ne uspevajo, tam se pretirano namnožijo bakterije,« je uvodoma dejal gost oddaje.

Virusi in imunski sistem

Profesor Ogorevc je informacije povezal v logično celoto – ko pozno jeseni, pozimi in zgodaj spomladi zunanja temperatura pade, se pojavi največ virusnih obolenj, saj vdihavamo hladnejši zrak. »In če je v naših pljučih že samo malce slabša cirkulacija, se pravi, da ni pravilnega izgorevanja, so pljuča malo hladnejša, kot bi morala biti. Ko pljuča pridejo v stik s hladnim zrakom od zunaj, se tako podhladijo, da imajo virusi idealne pogoje za rast in razvoj. In če pride do viroz, da naš imunski sistem ne deluje več pravilno, ne moremo reči, da so virusi krivi za to, da smo bolni. Taka ugotovitev je strokovna neumnost oziroma napaka. To namreč pomeni, da naš imunski sistem ne more dovolj ogreti podhlajenih delov telesa,« je bil jasen profesor naturopatije in dodal, da se viroze največkrat pojavljajo v respiratornem sistemu. »Tam, kjer se pride v stik s hladnim zrakom, to so nos, sinusi, grlo in pljuča.«

Tako je po 27 letih raziskovanja, opazovanja, analiziranja vseh njihovih podatkov ter dela s strankami zatrdil, da tistim ljudem, ki imajo pogoste težave z grlom ali imajo oziroma so imeli pogoste angine in so jim zaradi tega v preteklosti odstranili tudi mandlje, nepravilno deluje ščitnica. »Ščitnica je namreč žleza in pravilno delovanje žlez je pogojeno s pravilno temperaturo. Zato se tolikokrat hkrati pojavijo respiratorne težave in težave v grlu – to boli, peče stiska, nabirajo se mukoze. Vse to govori tudi o napačnem delovanju žleze ščitnice. Kaj smo v Planetu zdravja ugotovili po toliko letih, ko smo s pomočjo umetne inteligence analizirali vse naše rezultate? Ugotovili smo, da decembra, januarja in februarja bistveno slabše deluje naša ščitnica, in če nočemo, da ta še slabše deluje, je zelo koristno, da v teh mesecih dodatno zagotavljamo telesu dovolj jodidov, da ščitnica lahko sama proizvede dovolj joda, da nimamo težav z ožiljem,« je dejal profesor Ogorevc.

Dihanje je osnovna funkcija telesa, ki zagotavlja dovolj kisika v krvi.

Dihanje in termoregulacija telesa

Dihanje je osnovna funkcija telesa, ki zagotavlja dovolj kisika v krvi. Človek zaživi s prvim vdihom in z zadnjim dihom umre. »Dihanje za telo pomeni vire moči, vitalnosti in energije. Tu govorimo o pravilni vsebnosti kisika v krvi – če je tega dovolj, je pravilno oskrbljena vsaka celica. Pravilno deluje tudi Krebsov ciklus, zato je tudi presnova pravilna,« je dejal Ogorevc in razložil, da je Krebsov ciklus ciklus citronske kisline, ki zagotavlja pravilno proizvodnjo električne energije v človeškem telesu. V oddaji je bilo kar nekaj časa namenjenega tudi termoregulaciji telesa v povezavi z dihanjem. »Če telo izpostavimo mrazu, mora telo takoj vzpostaviti vse mehanizme gretja. Pa ima telo za to dovolj energije? Največkrat je nima. In kadar se telo podhladi, zbolimo, imamo viroze, kar pomeni, da smo izčrpali svoj imunski sistem. Ponovimo, virus ni kriv, da smo bolni, kriv je naš imunski sistem in temperatura našega telesa,« je razložil profesor Ogorevc in ponovil, da je dober imunski sistem povezan s pravilnim delovanjem celotnega prebavnega sistema. »Kadar presnova ni pravilna, se kisik ne more pravilno vezati in so porušeni vsi kemični procesi v telesu,« je dodal. Vprašal pa se je tudi, zakaj se za virusnimi obolenji tako rade pojavijo bakterijske pljučnice. »Tu je znova odgovor temperatura telesa. Kadar je v naših pljučih prehladno, so virusi pretirano namnoženi in nam povzročajo težave. Ko naš imunski sistem segreje celotno telo in tudi naša pljuča, dobimo po navadi temperaturo. Temperatura se dvigne tudi v pljučih, a je zaradi viroze tam že nastalo vnetje in višja temperatura to vnetje samo še stimulira. Pri pregretju pa se začnejo v pljučih razvijati bakterije, zato so pri bakterijski pljučnici antibiotiki učinkoviti, saj imajo nalogo, da pobijejo določene seve bakterij v telesu. Pri virusnih pljučnicah pa antibiotiki niso učinkoviti in jih ne predpisujejo, ker nimajo nobenega učinka,« je bil jasen profesor Ogorevc. »Upam si trditi, da stroka ne razume dovolj pomena telesne temperature, kajti če znaš urediti telesno temperaturo, to pomeni, da znaš urediti metabolizem. To pa pomeni pravilno prebavo in presnovo.«

Olje 77 za respiratorne težave

V Planetu zdravja so za respiratorne težave pripravili olje 77, v katerem sta v pravilnem razmerju zmešani naravni eterični olji evkaliptusa in timijana. »Eterično olje evkaliptusa ima znane antibakterijske, antivirusne učinke prav na respiratorni sistem, medtem ko je eterično olje timijana znano po tem, da ima antibakterijske in antiseptične učinke na naše grlo«, je dejal profesor Ogorevc in poudaril tudi pomembnost kakovosti hladno stiskanih nosilnih olj, na katera se pravilno vežejo eterična olja. »To nosilno olje ima takšno lastnost, da se iz želodca vsrka direktno v limfni sistem – to pa je naš imunski sistem. Mi lahko le z lipidi, maščobami, olji direktno vplivamo na svoj imunski sistem – vse drugo je iluzija. To je torej najhitrejši način vzpostavitve boljšega oziroma pravilnega delovanja imunskega sistema. To je osnova anatomije, ki bi jo moral poznati vsak farmacevt,« je dejal profesor naturopatije. Olje 77 pa je po njegovih besedah tako dobro in učinkovito, da jim je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) dovolila trditev, da olje 77 omogoča lažje dihanje in ga sprošča, kot tudi, da olje evkaliptusa v njem prispeva k boljši presnovi sladkorja v telesu, kar je še en dokaz, kako neposredno so povezana pljuča in trebušna slinavka. »Kitajska medicina ve to vsaj 4000 let. Za kvaliteto dihanja je vedno neposredno odgovorna trebušna slinavka. Zato ne obstaja diabetik, ki ne bi imel vsaj blagih težav z dihanjem. Ljudje s kroničnimi boleznimi, posebno z diabetesom, so še toliko bolj izpostavljeni respiratornim težavam,« je sklenil misel profesor Ogorevc.

Mleko in mlečni izdelki ter vsi predelani rafinirani sladkorji dokazano povzročajo zasluzenost pljuč.

Kajenje, trebušna slinavka in dihanje

Ob koncu oddaje sta se sogovorca v povezavi s pljuči dotaknila še kajenja. »Iz 27-letne prakse vam lahko potrdim, da v večini primerov kajenje ni glavni krivec za rakasta obolenja pljuč. Na vsak način to ni dobrodošlo, je zelo škodljivo, ampak glavni vzrok za raka pljuč so presnovne oziroma metabolične motnje, ki so pogojene z nepravilnim delovanjem trebušne slinavke,« je razkril podatek profesor naturopatije ter pri tem gledalcem in gledalkam oddaje položil na srce, da je prvi korak, če želimo ohraniti dobro dihanje oziroma izboljšati slabo dihanje, da nehamo z uživanjem mleka in mlečnih izdelkov ter vseh predelanih rafiniranih sladkorjev. Ti namreč dokazano povzročajo zasluzenost pljuč. »Zato namesto rafiniranih v manjših količinah uporabimo nerafinirane sladkorje, predvsem fruktozo, saj sadni sladkor ne sprosti takoj inzulina. Trebušna slinavka je tako odgovorna za kvaliteto našega dihanja,« je ponovil profesor Ogorevc in dodal, da če želimo ohraniti dobro dihanje, je pomembno tudi pravilno delovanje kože in njena električna prevodnost.