Alpacem nadgrajuje vlogo odgovornega delodajalca

Piše: C. R.

Podjetja v skupini Alpacem v Sloveniji so danes vsem 351 zaposlenim izplačala regres za letni dopust za leto 2026 v višini 2.790 EUR neto. Alpacem ostaja izmed osrednjimi delodajalci v regiji, saj je Inštitut za strateške in gospodarske raziskave izračunal, da vsako delovno mesto v skupini, posredno in inducirano, dodatno prispeva še skoraj dve delovni mesti.

Alpacem se zaveda svoje odgovornosti do zaposlenih in s tem v mislih nenehno sistematično krepi med drugim tudi finančno varnost 351 zaposlenih v skupini. Povprečna plača zaposlenega v skupini Alpacem je v zadnjih 5 letih zrasla za več kot 47% in je približno četrtino višja od povprečne plače v Sloveniji. Za leto 2025 so vsi zaposleni prejeli bruto preko 6.000 evrov regresov in poslovne uspešnosti, kar maksimira neto prihodke zaposlenih.

Rast plače je nenazadnje odvisna od prizadevanja posameznega zaposlenega, kar perspektivnim zaposlenim omogoča nadpovprečen razvoj in uresničevanje svojih kariernih želja. V primerjavi z osnovo izpred petih let skupina Alpacem za različne ukrepe individualnih napredovanj, dviga dodatkov, dodatna izplačila bonusov ter uskladitev plač z inflacijo namenja več kot 6 milijonov evrov sredstev – in to letno.

Član uprave Alpacema Cementa mag. Dejan Bostjančič-Zwitter poudarja, da »Alpacem Cement in druga podjetja v skupini Alpacem v Sloveniji že vrsto let vlagajo v zaposlene – za polovico višja povprečna plača v zadnjih 5 letih je konkretno dejanje. Zavzeti in zadovoljni zaposleni naredijo tisti odločilni korak več in zagotavljajo vrhunske produkte ter storitve, ti pa posledično tudi dobre finančne izkaze. Z nenehnim vlaganjem v zaposlene se trudimo, da postanemo prepoznaven in odgovoren delodajalec, ki resnično ceni svoje zaposlene ter zagotavlja talentom delovno okolje za osebno rast«.

Podjetja v skupini Alpacem v Sloveniji svojim zaposlenim nudijo tudi širok nabor ugodnosti, s katerimi podpirajo njihovo osebno in družinsko dobrobit, strokovni razvoj ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Med ključnimi ugodnostmi so kolektivno zdravstveno zavarovanje in vključitev v II. pokojninski steber. Vsi zaposleni prejmejo službeni telefon, na delovnem mestu pa je na voljo brezplačno sadje in kava. Družinam zaposlenih so namenjeni boni za šolske potrebščine otrok.

Skupina se zaveda pomena doživljenjskega učenja, temu služijo redna izobraževanja tako znotraj skupine kakor tudi pri zunanjih partnerjih. Poleg tega Alpacem spodbuja izobraževanje s financiranjem šolanja ob delu ter krije članarine v strokovnih zbornicah in društvih.

V skupini Alpacem posebno pozornost namenjajo tudi povezovanju zaposlenih. Aktivno je športno društvo, redno pa organizirajo tudi teambuildinge in prednovoletna srečanja. Zvestobo podjetju nagrajujejo z jubilejnimi zlatimi kovanci, zaposlenim pa je na voljo tudi zaupna oseba za podporo in pomoč v primeru osebnih ali delovnih izzivov.