Se globoka država maščuje Milanu Balažicu?

Piše: C. R.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za STA potrdili le, da na območju več policijskih uprav izvajajo nujne preiskovalne aktivnosti v zvezi z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo.

Več informacij zaradi interesa predkazenskega postopka ne morejo podati, so še zapisali na PU Ljubljana.

Po neuradnih informacijah STA potekajo hišne preiskave tudi na občini Moravče, njihova pojasnila pa še čaka. Portal Svet24 medtem poroča, da potekajo hišne preiskave tudi pri podžupanu Moravč Marku Kladniku.