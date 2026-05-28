Se globoka država maščuje Milanu Balažicu?

KronikaSlovenija
Moravški župan dr. Milan Balažic in dr. Nina Krajnik (foto: STA)

Piše: C. R. 

Kriminalisti pri županu Moravč Milanu Balažicu zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj opravljajo hišne preiskave, poroča več medijev. Neuradno naj bi Balažica tudi pridržali. 

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za STA potrdili le, da na območju več policijskih uprav izvajajo nujne preiskovalne aktivnosti v zvezi z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo.

Več informacij zaradi interesa predkazenskega postopka ne morejo podati, so še zapisali na PU Ljubljana.

Po neuradnih informacijah STA potekajo hišne preiskave tudi na občini Moravče, njihova pojasnila pa še čaka. Portal Svet24 medtem poroča, da potekajo hišne preiskave tudi pri podžupanu Moravč Marku Kladniku.

 

