Letni oder Ruše letos v popolnoma domači izvedbi

Piše: J. Š.

V Rušah so tik pred otvoritvijo enega tamkajšnjih največjih kulturnih dogodkov. Program tradicionalnega festivala Letni oder Ruše bo letos v celoti potekal v slovenski izvedbi, ob tem pa podjetje Marles poudarja pomen povezovanja in vključevanja podjetij v lokalno dogajanje.

V Rušah bodo prihodnji teden otvorili dogajanje enega največjih kulturnih dogodkov v regiji. Letni oder Ruše bo med 15. in 24. avgustom postregel s pestrim dogajanjem, letos pa ga odlikuje tudi programska shema, ki bo v celoti v slovenski izvedbi.

Letošnji glavni pokrovitelj dogajanja je podjetje Marles s 125-letno tradicijo lesene montažne gradnje. Poleg izvedbe več kot 30.000 individualnih objektov in 400 vrtcev ter šol, Marles podpira kulturne dogodke po vsej Sloveniji. Večkrat so podprli Festival Lent v Mariboru, Hram Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi, letos pa kot glavni pokrovitelj soustvarjajo tudi dogajanje na Letnem odru Ruše.

“Ponosni smo, da lahko Marles kot podjetje, ki že več kot 125 let soustvarja domače okolje, prispeva k takšnim projektom, ki gradijo skupnost na najlepši možen način – z vsebino,” poudarja Nika Bratović, vodja marketinga in komunikacij pri Marlesu.

Sicer je Marles v Rušah julija začel tudi nadgradnjo tamkajšnje zdravstvene postaje, ki bo močno izbolšala možnosti zdravstvene oskrbe za lokalne prebivalce. Kot pravijo pri Marlesu, besede “dom” ne omejujejo zgolj na štiri stene: