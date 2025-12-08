Turneja Sentimenti Giannija Rijavca v Famljah: Bilo je sentimentalno!

Piše: C. R.

Gianni Rijavec letos in naslednje leto obeležuje 40 let profesionalne glasbene kariere, ki jo obeležuje s turnejo Sentimenti. Začel jo je 30. novembra v Šempasu, minulo soboto pa jo je nadaljeval s koncertom v Famljah v občini Divača. Gianni Rijavec je nastopil v popolnoma novi dvorani skupaj s spremljevalnim ansamblom, ki so ga sestavljali prekaljeni glasbeniki: Vojko Sfiligoj, Enos Kugler in Peter Jan.

Slovenski pevec Gianni Rijavec letos (2025) in naslednje leto (2026) torej obeležuje 40 let profesionalne glasbene kariere, ki se jo je odločil proslaviti z uspešnicami, tudi iz njegove pretekle dobe, v prelepih slovenskih krajih. Turneja Sentimenti bo naraščala, vse do vrhunca, ki je še skrivnost in se bo zgodil proti koncu leta 2026. Prve nastope je imel Gianni tudi na Krasu v občini Divača na takrat popularnih plesiščih, zato je bil s svojo veliko turnejo, ki bo trajala kar dve leti, na Miklavževo soboto, 6. decembra 2025 v Famljah, kjer je bilo zares sentimentalno.

Večina skladb, ki jih je v dolgoletni karieri ustvaril Gianni Rijavec je posvečena predvsem ženskam. Spomnimo na nekatere uspešnice: Lep pozdrav ciao Mateja, Adijo Špela, Nancy iz Ljubljane, Soča…..in mnoge druge. Na koncertih ne bo manjkala niti Lipa od none, Oljkar, Rdeča roža, ki je ena izmed njegovih zadnjih stvaritev.

Tako se je začela pot Giannija Rijavca:

Leta 1985 je izšel prvi album takratne skupine Big Ben z naslovom Lep pozdrav, ciao Mateja, ki je se je prodal v več kot 100.00 izvodih. Avtor skoraj vseh skladb je bil Gianni Rijavec. Sledile so plošče, kasete in zgoščenke Mladost je ljubezen, Adijo Špela, Pomladno Cvetje, Nancy iz Ljubljane, Kanadska indijanka, Krasna si hči planin, Najlepše balade, Sentimenti, Gianni, Poti do srca. Največji uspeh so mu je prinesle skladbe Lep pozdrav, ciao Mateja, Adijo Špela, Mladi Joža, Za mano še jokala boš, Lojtrca, Nancy iz Ljubljane, Soča in mnoge druge.

Sledili so številni festivali, koncerti, televizijski nastopi, turneje ter gostovanja po svetu, v Avstraliji, Kanadi, Argentini, Švedski, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Armeniji,.. Še posebej so odmevni nastopi kot so samostojni koncert za vatikanski diplomatski zbor v Vatikanu, nastop v Strassbourgu ob sprejemu Slovenije v Svet Evrope, koncert v Bruslju v evropskem parlamentu na znamenitem European prayer breakfast, nastopi na sprejemu pri papežu Janezu Pavlu II. v Vatikanu.

Za časa svoje dosedanje 40. letne glasbene poti je izvedel več kot 2000 koncertov. Gianni Rijavec je bil pred leti razglašen za slovenskega glasbenega ambasadorja, in je poznan tudi kot ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, z glasbo je ponesel širjenje ideje o miru domala po vsem svetu.