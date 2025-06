(PREJELI SMO) Dobrodošli doma – Dobrodošli v NUK

Piše: C. R.

Dobrodošli doma je tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in domovine, ki v Slovenijo pripelje rojake iz bližnjih in daljnih krajev. Letos bo srečanje potekalo v Novi Gorici – evropski prestolnici kulture med 13. junijem in 3. julijem.

NUK že vrsto let sodeluje pri programu srečanja, saj je knjižnica vseh Slovencev, ki ne le zbira, hrani in posreduje tudi gradivo, ki ga naši rojaki ustvarijo izven meja naše domovine, temveč tudi aktivno vzdržujemo stike s slovenskimi skupnostmi in posameznimi Slovenci širom sveta. Letošnje srečanje z izseljenci v NUK so obogatili z ogledom komedije A. P. Čehova Tragik po sili v izvedbi gledališke skupine Slovenska vas iz Buenos Airesa.

Udeležence srečanja bodo v NUKu gostili že v četrtek, 19. junija. Osrednja prireditev s pevskimi, plesnimi in igralskimi nastopi rojakov iz vsega sveta ter s pravo slovensko veselico z Ansamblom Saša Avsenika pa bo v nedeljo, 22. junija 2025, v Novi Gorici.

NUK bo torej tudi letos 19. junija ob 18.00 v kavarni NUK gostila druženje z izseljenci. Udeležence večera bo nagovorila ravnateljica dr. Jana Kolar; skrbnica Zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu Helena Janežič pa bo predstavila delovanje izseljenske zbirke. Na sporedu bosta še komedija Tragik po sili in glasbena točka tenorista Andreja Rustje. Večer bodo zaključil ob prijetnem druženju v prostoru kavarne in atrija NUK.