Danes se v Celju začenja letošnja izdaja festivala literature sveta Fabula

Piše: C. R., STA

Letošnji festival literature sveta Fabula se bo začel z britansko pisateljico, publicistko in aktivistko ganskega rodu Sharon Dodua Otoo. Festival bodo odprli zvečer v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer se bo Sharon Dodua Otoo predstavila z romanom Adina soba. Dan kasneje bodo festival, ki bo trajal do konca marca, odprli še v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Roman Adina soba je v prevodu Sare Virk izšel pri Beletrini, ki je glavni organizator festivala. Roman so uvrstili v novo zbirko Literature sveta, v kateri bodo ob knjigah avtorjev Fabule izhajali prevodi drugih sodobnih literarnih del. Letos je v zbirki načrtovanih 13 knjižnih naslovov, pet bodo dela letošnjih osrednjih festivalskih gostov.

Poleg omenjene pisateljice na festival, ki bo letos prvič tudi v Celju, prihajajo še japonska pisateljica Yoko Tawada, mehiška pisateljica Guadalupe Nettel ter hrvaška avtorica Dora Šustić, v sklopu Fabula Hub pa se jim bo pridružil še obetavni italijansko-pakistanski avtor Saif ur Rehman Raja. Vsi se bodo predstavili na literarnih večerih, ki ostajajo rdeča nit festivala.

Fabula letos poteka z motom Izkrivljena resničnost. Z njim po besedah umetniškega vodje Aljaža Koprivnikarja poskušajo zaobjeti svet, v katerem živimo. Z letošnjimi gosti bodo tako po njegovih besedah prevpraševali, kaj je res in kaj ne in kako ravnati v tem vedno bolj ponorelem svetu.

V sklopu Fabula v teoriji, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Cankarjevim domom, bosta letošnja osrednja gosta ameriški politolog Francis Fukuyama, ki bo v Ljubljani razpravljal o identiteti in demokraciji, ter izraelski filozof Noam Juran, ki bo v Ljubljani in Mariboru obravnaval ekonomske in kulturne vidike sodobnih izzivov.

Otrokom in mladini so na festivalu namenili program Mlada Fabula, medtem ko s Fabulo zunaj literature prinašajo preplet literature in drugih vej umetnosti. Literaturo v javni prostor širijo tudi interaktivno s tremi literarnimi instalacijami Fabula Fotelj, Napiši svojo fabulo! in Mestna poslušalnica Literature sveta.