Zborovski konec tedna v Mariboru in velika nagrada Evrope

Piše: C. R., STA

Maribor bo v tem koncu tedna v znamenju zborovskega petja, saj bosta potekala tako finale za veliko zborovsko nagrado Evrope kot državno tekmovanje Naša pesem. Za evropski grand prix bo nastopilo pet zborov, med njimi dva slovenska, najboljši bo znan danes zvečer. Najboljši slovenski zbor s tekmovanja Naša pesem pa bodo razglasili v nedeljo.

Evropski grand prix v zborovskem petju (European Grand Prix for Choral Singing – EGP) velja za najbolj prestižno zborovsko tekmovanje na svetu, na katerem se pomerijo zmagovalci posamičnih mednarodnih tekmovanj, članov zveze EGP.

V Mariboru, kjer bo finale potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, bodo tekmovali Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani z dirigentko Rahelo Durič, Delaware Choral Scholars iz ZDA z dirigentom Paulom Headom, Gratia Choir – Soegijapranata Catholic University iz Indonezije z dirigentom Alfonsom Wiratmo, zbor Sibi Consoni iz Italije z dirigentko Roberto Paraninfo in Zbor sv. Nikolaja Litija z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič.

Ocenjevala jih bo sedemčlanska mednarodna žirija zborovodij oziroma dirigentov, med katerimi je tudi slovensko-italijanska zborovodkinja Petra Grassi, so sporočili z Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Sočasno bo v Mariboru potekalo še državno pevsko tekmovanje Naša pesem, s katerim je finale za veliko zborovsko nagrado Evrope združen po osmih letih. Na tekmovanje so sprejeli 25 pevskih skupin, med katerimi je veliko znanih predstavnikov slovenskega zborovstva, šest zborov pa bo na njem sodelovalo prvič. Najboljše bodo nagradili v nedeljo zvečer.