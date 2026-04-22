Zala Tomašič v Bruslju gostila projekcijo filma o zamolčani zgodovini

Piše: E. J.

Evropska poslanka Zala Tomašič je 21. aprila v Evropskem parlamentu v Bruslju organizirala projekcijo filma Eksodus 1945: Naša kri. Dogodek je potekal v prisotnosti slovenskih in tujih poslancev, sodelavcev in gostov, ki jih zanima ohranjanje zgodovinskega spomina ter razumevanje prelomnih trenutkov slovenske zgodovine.

Eksodus 1945: Naša kri (2026) je slovenski zgodovinski celovečerni film, ki temelji na resnični zgodbi sanitetnega vlaka iz maja 1945 ter prikazuje zdravnika dr. Valentina Meršola in dr. Janeza Janeža, ki v povojnem kaosu med umikom proti Koroški rešujeta ranjence in se soočata z zahtevnimi etičnimi odločitvami.

Film osvetljuje eno izmed najbolj občutljivih in pogosto prezrtih poglavij naše preteklosti ter odpira prostor za razmislek o posledicah povojnih dogodkov.

Evropska poslanka Zala Tomašič je ob tem poudarila: »Ta film bi si moral ogledati vsak Slovenec, saj nas opominja na pomemben del naše zgodovine, ki ne sme biti pozabljen.«

Z organizacijo dogodka želi poslanka prispevati k večji ozaveščenosti o grozotah komunističnega nasilja ter spodbuditi razmislek, ki temelji na dejstvih, spoštovanju in odgovornosti do preteklosti.

