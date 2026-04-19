Hiša Zdravljica: V Podnanosu so odprli spominsko hišo, posvečeno slovenski himni

Piše: C. R.

V starem delu Podnanosa so v petek odprli Hišo Zdravljica, s katero se poklanjajo skladatelju Stanku Premrlu in slovenski himni. Rojstna hiša poznanega slovenskega skladatelja in duhovnika, avtorja slovenske himne, je po prenovi postala muzej.

Prenova hiše se je začela sredi leta 2024, Občina Vipava pa je zanjo prejela sofinanciranje iz evropskega sklada v okviru čezmejnega partnerskega projekta BeRoots (Between rivers and lagoons: artisic routes). V projektu je sodelovalo šest partnerjev, vodilni partner je vipavska občina.

Hiša Zdravljica je namenjena izobraževalnim, turističnim in promocijskim aktivnostim, služila bo tudi kot prostor za protokolarne dogodke. V muzejskem delu združuje zgodbe Matije Vertovca, Franceta Prešerna in Stanka Premrla, povezane skozi zgodovino kraja.

Do obnove zapuščene in propadajoče hiše je prišlo na pobudo krajanov Podnanosa. Za prenovo objekta je bilo potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, investicijski program pa je bil zasnovan tako, da je ohranil zgodovinske in arhitekturne značilnosti hiše. Objekt je obdržal zunanje dimenzije in strukturo, vključno z originalno streho in fasadami. Prenova stare hiše sredi Podnanosa je zahtevala okoli pol milijona evrov za nakup stavbe in njeno prenovo.