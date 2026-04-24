Je ponovitev volitev v tem trenutku prava opcija za Slovenijo?

Piše: G. B.

Komu bi koristile ponovljene volitve? To je vprašanje, ki na družbenih omrežjih precej deli mnoge, ki so sicer kritični do dosedanje vlade.

Če bi prišlo do novih predčasnih volitev že v kratkem, se mnenja o tem, komu bi koristile, precej razlikujejo. Večina se nagiba k temu, da bi po sedanjem volilnem sistemu in ob sedanjem sistemu nadzora nad DVK prišlo do rezultata, ki ne bi bil bistveno drugačen od sedanjega.

Desnica očita levici, da ne zna štet glasov. Glede na to, kako tiščijo na predčasne volitve, nisem prepričan, da sami štejejo bistveno bolje. Rezerve za predčasne volitve ima levica (Prebilič, Pirati, Kordiš), desnica jih nima. Zna bit to kar konkreten flop. — Samo Vesel, dvoživka in parazit (@SVesel) April 22, 2026

Pozivanje nekaterih prenapetih poslancev SDS k predčasnim volitvam po včerajšnjem glasovanju na MVK je neodgovorno iz več razlogov:

1. Slovenija pod ekstremno levo vlado je dobesedno v prostem padu. Vsi podsistemi so razsuti na čelu z javnimi financami,

2. Volivci na zadnjih… — Vid Mlakar (@VidMlakar) April 22, 2026

Samo Vesel, sicer zdravnik, na omrežju X meni, da ima rezerve za predčasne volitve levica (Prebilič, Pirati, Kordiš), desnica pa jih nima. »Zna bit to kar konkreten flop.« Nekoliko bolj to pojasnjuje Vid Mlakar: »1. Slovenija pod ekstremno levo vlado je dobesedno v prostem padcu. Vsi podsistemi so razsuti na čelu z javnimi financami, 2. Volivci na zadnjih volitvah so jasno povedali, da ne želijo več gledati socialističnih eksperimentov, zato so stranke koalicije doživele poraz. Ergo večina volivcev (izražena v 48 poslancih) si želi drugačne in uspešne Slovenije, 3. Do predčasnih volitev zaradi takšnih in drugačnih interesov skoraj skoraj ne bo prišlo. Če se desna vlada ne bo sestavila v 1. ali 2. krogu, bo v 3. krogu za mandatarja izbran nekdo iz levih strank (ni nujno, da bo to Golob). Še ene leve vlade pa Slovenija ne bo preživela, 4. Če bi po kakšnem čudežu prišlo do predčasnih volitev, se rezultat ne bi bistveno spremenil.«

Na drugi strani pa bloger Jan Macarol izpostavlja razliko, ki je nastala v »kampanji po predvolilni kampanji«. Takole je zapisal: »Desnica je še v pravi kampanjski kondiciji, medtem ko “leva” koalicija bolj spominja na ekipo, ki je slavila po polfinalu, potem pa pozabila, da se finale še igra. Paradoksalno je, da od cele leve scene edino Levica razume, da se politika danes ne dela v sejnih sobah, ampak na TikToku, Xu in Instagramu. Stevanović – pa naj si o njem mislimo karkoli – komuniciram, kot da je vsak dan superfinale. SDS ima strojno točno propagandno mašino, ki tiska vsebine ob 7:00, 13:00 in 21:00, kot malica v vojašnici. In na drugi strani? Svoboda kot da se po zmagi (ali po polovični zmagi, odvisno od tega, kako to prodaš) poslovila na teden dni zasluženega burn-out dopusta. SD komunicira približno toliko, kot moj dedek komunicira z Wi-Fi usmerjevalnikom. In zdaj pride najlepše: če se vlada ne sestavi hitro – in s “hitro” mislim včeraj – ter nas politična algebra pripelje do predčasnih volitev, bo rezultat predčasnih volitev precej drugačen kot 22. marca. Bistveno drugačen. Ker volivci so kot TikTok algoritem – spomnijo se samo zadnjih 14 dni. Po domače povedano: levi tabor je šestel 2+2 in dobil “počitek po maratonu”. Desni tabor pa je šestel 1+1 in dobil “kampanja se nikoli ne konča”. Razlika med obema šolama matematike bo na predčasnih volitvah vredna približno 10 odstotnih točk. Plus ali minus Golobov naslednji nastop pred kamero.«

😅Mesec dni po volitvah in Slovenija je še vedno v nekakšnem volilnem "overtime-u". Desnica je še v pravi kampanjski kondiciji, medtem ko "leva" koalicija bolj spominja na ekipo, ki je slavila po polfinalu, potem pa pozabila, da se finale še igra. Paradoksalno je, da od cele leve… — Jan Macarol (@JMacarolV) April 23, 2026

Zdi se, da je resnica nekje vmes. Zagotovo je v tem mandatu – tudi če bo precej krajši od načrtovanega – sprejeti nekaj takojšnjih ukrepov. Tako glede gospodarstva kot tudi reformo volilne zakonodaje. Za to pa je potrebno nekaj časa. Iz tega razloga se zdi, da je vzpostavitev desnosredinske vlade trenutno najboljša opcija za Slovenijo. Ali pa najmanj slaba – za tiste, ki menijo, da je levica čiščenje države po bankrotu prepustila drugim.