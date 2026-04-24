Noro! Revanšistična vlada straši, da bo prihodnja vlada – revanšistična

Piše: Domen Mezeg

Ministrica je v zadnjem nastopu na javni televiziji kritizirala še neobstoječo razvojno vlado, ki bo primorana sanirati škodo Golobove. Med drugim se boji njenega “revanšizma”, hkrati pa pozablja na svoj lastni “pogrom” nad osamosvojitelji, zlasti na ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Odhajajoča ministrica za kulturo Asta Vrečko drugim očita vse tisto, kar je sama. V zadnjem nastopu na RTV Slovenija domnevni bodoči razvojni vladi (ki sicer sploh še ne obstaja) pripisuje revanšizem, da bo proti delavcem, protisocialna ter da bo razdvajala ljudi.

Prav tako bodoči, morebitni vladi očita, da ne bo imela strateških projektov. To naj bi bilo po njenem razvidno že iz “vladnega programa na Twitterju”. Strah jo je tudi ukinitve RTV-prispevka, maščevanja nad drugače mislečimi, preganjanja levih NVO-jev, ukinjanja financiranja itd.

Kako je RTV postala “peskovnik” stranke Levica …

Zanimivo. Tovarišica Vrečko govori o revanšizmu, obenem pa pozablja, kako brutalno se je znesla nad vrednotami slovenske osamosvojitve in nad tistimi, ki so ji naklonjeni. Naj samo spomnimo na ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Spomnimo tudi, kako je v času njene vladavine RTV Slovenija postala “peskovnik” stranke Levica, v katerem se je po mili volji izživljalo nad novinarji Panorame (izvajalo “čiščenje”) in drugimi sodelavci javnega servisa. Strah jo je tudi ukinjanja RTV prispevka.

Golobova vlada je delavce obremenila z davki in birokracijo

Hm, zanimivo – niti kančka samokritičnosti glede lastnega dela, ki je privedlo do tega, da je javni medij danes trobilo skrajne levičarske ideologije in da so “odplaknili” vse tiste sodelavce, ki niso “tulili en rog”. Naj RTV plačujejo tisti, ki takšen javni medij podpirajo …

Neobstoječi vladi še očita, da je proti delavcem in protisocialna, a prav odhajajoča vlada je delavce obremenila z novimi davki (denimo minister Simon Maljevac z dajatvijo za neobstoječo dolgotrajno oskrbo) ter dodatno, popolnoma neučinkovito birokracijo (“žigosanje” Luke Mesca).

Prav tako neobstoječi vladi očita, da ne bo imela strateških projektov. Spomnimo, kako je odhajajoča vlada “strateško” uničila tako zdravstvo kot dolgotrajno oskrbo. Bolje nič kot takšna strategija. A če bo razvojna vlada smo prepričani, da strateški projekti bodo, zlasti na gospodarskem, finančnem in zdravstvenem področju.

Denar od nekoristnih “NVO-jev” preusmeriti h gasilcem, Karitasu, Rdečemu križu

Strah jo je tudi ukinjanja financiranja NVO-jev. Če bo res nastala razvojna vlada, bo verjetno zgolj preusmerila denar od nekoristnih NVO-jev (takšnih, ki skrbijo sami zase ali pa se borijo za Roberta Goloba) k tistim, ki resnično prispevajo k skupnemu dobremu, na primer gasilcem, Karitasu, Rdečemu križu itd.