Zbor sv. Nikolaja Litija je v Mariboru osvojil veliko zborovsko nagrado Evrope!

Piše: C. R.

V Mariboru se je včeraj 2026 sklenilo finale velike zborovske nagrade Evrope 2026, najprestižnejšega mednarodnega tekmovanja v svetu zborovske glasbe, na katerem je slavil Zbor sv. Nikolaja Litija. Z izjemno pevsko izvedbo in prepričljivo interpretacijo si je prislužil zmagovalni naslov, med petimi finalisti ter potrdil svojo umetniško odličnost v mednarodnem zborovskem prostoru.

Njihova zborovodja Helena Fojkar Zupančič je takoj po prijemu nagrade, takole za nas strnila misli: “ Zelo sem vesela in ponosna, da smo z Zborom sv. Nikolaja Litija zmagali na tem tekmovanju. Še posebej sem ponosna na to, ker se je to tekmovanje odvilo v Sloveniji, v Mariboru, in ker sta bila v finalu 2 slovenska zbora. Kar pomeni, da je slovensko zborovstvo res vrhunsko in ima svoje zelo vidno mesto v svetu. In to je eno tako res veliko priznanje: da smo na dobri poti, da dobro delamo. Ne samo to, ampak da smo vrhunski, smo prepričali z našim petjem, z našim programom, z našim sporočilom žirijo. Tako da smo res veseli in hvaležni.”