Janez Janša postavil pogoje: Koalicija šele po zakonu – “vlade za vsako ceno ne bo”

Piše: Nova24tv.si

Predsednik SDS Janez Janša je danes jasno napovedal postopke za oblikovanje nove koalicije, a hkrati poudaril, da njegova stranka vlade ne bo sestavljala za vsako ceno.

Po besedah Janeza Janše bodo prve korake za sestavo koalicije naredili šele po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v državnem zboru, ki je predvidoma načrtovana za prihodnji teden. Če bo predlog sprejet, bodo strankam, ki so izrazile podporo, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo.

“Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade,” je dejal Janez Janša v izjavi za medije ob robu seje DZ. Janša je poudaril, da je sicer pomembno, da se vlada sestavi čim prej, saj “država brez vlade trpi”, a da je še pomembneje, da je dogovor trden in da vsi vnaprej vedo, “v kakšne vode se spuščamo“.

Če bodo izhodišča koalicijske pogodbe uspešno usklajena, bodo stranke nadaljevale s podrobnim usklajevanjem področnih programov za naslednja štiri leta. Šele po tem sledi pogovor o sestavi vlade.

Manj ministrstev, več usklajenosti

Poslanci SDS so v predlogu spremembe zakona o vladi predlagali zmanjšanje števila resorjev. Janša je ob tem povedal, da so pregledali programe drugih parlamentarnih strank in ocenjujejo, da pri tem ne bo večjih težav, saj je večina strank v svojih programih sledila podobni smeri.

Državni zbor naj bi predlog zakona obravnaval na izredni seji v sredo. Pred tem bo o izredni seji in skrajšanem postopku odločal še kolegij predsednika DZ, ki se sestane v torek.