V Poreču pretepli 19-letnega Slovenca

Piše: C. R., STA

19-letni slovenski državljan ni v življenjski nevarnosti, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina danes potrdil direktor puljske splošne bolnišnice Andrej Angelini. Dodal je, da bi lahko že danes zapustil bolnišnico, če bodo ugotovili, da je v dobrem stanju.

Mladega Slovenca je v noči iz četrtka na petek pred nočnim klubom v Poreču brutalno preteplo pet varnostnikov, poroča hrvaški Jutarnji list, ki je objavil tudi videoposnetek incidenta. Na njem je videti varnostnike, kako mladeniča udarjajo v glavo in ga brcajo, medtem ko leži na tleh.

Njegova mati je za hrvaške medije povedala, da so ji v petek v zgodnjih jutranjih urah sporočili, da so varnostniki pred klubom pretepli njenega sina, ki so ga nato zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico. “Kasneje smo izvedeli, da je imel počeno lobanjo in bobnič, glavo in telo prekrito z modricami, na kolenih pa šive,” je povedala.

Dodala je, da se je že obrnila na odvetnika z Reke, ki je v stikih s policijo in bolnišnico, in da bo tožila tako nočni klub kot vseh pet varnostnikov, ki so “brez opozorila in brez razloga” napadli njenega sina.

Policija je medtem pojasnila, da še preiskuje okoliščine incidenta, kljub številnim neuradnim informacijam in videoposnetkom, ki prikazujejo napad na mladeniča, pa po navedbah Hine doslej niso nikogar pridržali. “Izvajamo obsežno kriminalistično preiskavo in trenutno ne moremo deliti dodatnih informacij o konkretnih ukrepih,” so sporočili.

Župan Poreča Loris Peršurić je medtem izrazil obžalovanje zaradi incidenta, mladeniču zaželel hitro okrevanje ter izrazil podporo njemu in njegovi družini. Dodal je, da pričakuje hitro in temeljito preiskavo ter da bodo vsi odgovorni odgovarjali v skladu z zakonom.

“Poreč je vedno bil in bo ostal varno mesto, mesto strpnosti, spoštovanja in sobivanja. Zato ostro obsojam vsako obliko nasilja, še posebej s strani oseb, katerih naloga je zaščititi druge pred nasiljem,” je dodal.