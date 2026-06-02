Zgodba o smrti motorja celjskega kajakaštva je očitno pravi politični triler!

Piše: C. R.

Sodeč po odzivu naših virov na včeraj objavljeni članek na nesrečno smrt Dušana Konde, nedvomno pogonskega motorja celjskega kajakaštva, smo priča pravemu političnemu trilerju.

»Storili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše,« je sredi maja dejala poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič, ki je, mimogrede, tudi podpredsednica državnega zbora. Te besede v zadnjih dneh dobivajo nov pomen. Očitno je globoka država pripravljena iti tudi preko trupel.

Obnovimo najprej osnovna dejstva. V nedeljo, 31. maja, je Slovenijo pretresla novica, da so Dušana Kondo, ki je bil dolgo časa motor celjskega kajakaštva, našli mrtvega. Domnevno naj bi šlo za samomor, vendar to ni povsem potrjeno. Ta novica je bila še toliko bolj šokantna zaradi dejstva, da se je pokojni Dušan Konda nedavno znašel v razvpiti medijski zgodbi s poskusom podkupovanja poslancev strank Resni.ca, z namenom, da ne bi podprli Janeza Janše za premierja. Tako je potrdila oddaja Tarča.

Sredi aprila naj bi Konda poklical celjskega poslanca stranke Resni.ca Aleksandra Štoreka in mu posredoval bojda »nujno vabilo« šefa Darsa in Golobovega prijatelja Andreja Ribiča. Prav on naj bi operativno izvajal akcijo poskusa podkupovanja poslancev, vendar se je z izvolitvijo Janše za premierja vse sfižilo, poskuse podkupovanja pa so predali tožilstvu. V kasnejši izjavi je poslanec trdil, da mu je bilo v zameno za politično podporo oziroma prestop nakazano, da lahko dobi večjo vsoto denarja, hišo in avto. Konda je nato zanikal obtožbe, češ da se je s poslancem dogovarjal izključno o projektu dokončanja zgradbe v okviru kajakaškega centra v Celju z moderno progo. Domnevno naj bi temu projektu koristilo, če bi Golob vodil vlado še en mandat.

Zaradi razkritja, da je bil Konda ujet v španovijo političnega lobiranja, je bil deležen precejšnjih kritik, a očitno je bilo ozadje dogajanja precej bolj umazano, kot smo mislili. Lahko sklepamo, da so Kondo z nečem izsiljevali in ga spravili v povsem brezizhoden položaj, pritisk nanj pa se je povečal po izvolitvi Janše za premierja (samo dan po oddaji Tarča). Kaj se je dogajalo v naslednjih desetih dneh, vse do usodnega 31. maja, lahko samo ugibamo. Morda bi pa največ o tem lahko povedala kar Ribič ter celjska poslanka Svobode Janja Sluga, medtem ko se Robert Golob napihuje, da so Kondo »ubile laži«.

Viri vedo povedati, da je bil pokojni Dušan Konda sicer poštenjak, ki je imel kot športni funkcionar stike z mnogimi osebnostmi iz politike z vseh mogočih strank. Nanj pa naj bi pritisnila poslanka Janja Sluga, bojda zaradi nekega greha iz preteklosti (verjetno ne gre za veliko stvar). Dušan Konda je skrivnost raje odnesel v grob kot da bi o njej odkrito spregovoril. Ker poskus novačenja poslancev, kot je znano, ni uspel, so se pritiski še povečali.

Mnogi se tudi sprašujejo, kaj se je v resnici dogajalo leta 2007, ko je tedanji kajakaški center v Celju zgorel, domnevne storilce pa so oprostili zaradi pomanjkanja dokazov. Se je v dogajanje vpletla politika? Takrat so na pogorišču sicer zgradili nov center, ki ga sedaj nadgrajujejo s skoraj zgrajeno novo zgradbo ob obstoječem centru. Ni izključeno, da je Svoboda skušala na ta način izsiliti podporo več športnih zanesenjakov.

Glede na do sedaj znane okoliščine ter grožnje levičarjev, da bodo naredili vse, da desne vlade ne bo, lahko sklepamo, da je mafijska globoka država zlorabila kajakaškega kralja in ga nato »vrgla levom«, sedaj pa ta dogodek zlorablja za napad na novo koalicijo. Predvsem so začeli propagandisti preko družbenih omrežij s prstom kazati na Štoreka, za katerega naši viri pravijo, da je prav tako poštenjak in doslej ni imel opravka s politiko. Zato ima Požareport prav, ko pravi, da obstaja nevarnost, da bi se pod pritiskom zlomil tudi Štorek.

Požareport je medtem poročal, da se je ključna stvar zgodila minuli četrtek, ko so na NPU zaslišali tri poslance, ki so jih hoteli podkupiti, pa tudi vodjo poslanske skupine Resni.ca Katjo Kokot. Ključna priča za poskus podkupovanja Štoreka pa je bil prav Konda. Poslanci so prinesli na zaslišanje vse dokaze, s prošnjo, da informacije o tem zaslišanju ostanejo na policiji. Očitno pa temu ni bilo tako. Spomnimo: direktor NPU je še vedno razvpiti Darko Muženič. Očitno so informacije z zaslišanja prišle v roke nekomu, ki za to ne bi smel vedeti in je presodil, da je Dušan Konda vedel preveč. Je torej res šlo za samomor ali morda celo za prikrit umor, glede na to, da je policija takoj (brez obdukcije) sporočila, da pokojnik ni umrl nasilne smrti? Je Dušan Konda vedel preveč in je policija pri tem delala uslugo botrom?

Mimogrede, v mainstream medijih se ta tema skoraj ne pojavlja. Kar je prav tako zelo sumljivo. Na družbenih omrežjih propagandisti ustvarjajo lažen vtis, da ga je uničila prihajajoča oblast. A resnica je očitno veliko bolj tragična.