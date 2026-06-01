S poltretjim promilom alkohola sedel na motor

Piše: C. R.

Ni odveč ponavljati, kako nevarna je kombinacija alkohola ter vožnje, predvsem v primerih, ko so potrebne hitre reakcije.

To dokazuje tudi primer iz Novega mesta. V petek popoldne je na Podbevškovi ulici v Novem mestu padel motorist. Reševalci so 28-letnega moškega odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem in padel. Kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,13 miligramov alkohola (2,4 g/kg). Neregistriran, tehnično nepregledan in nezavarovan motor so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Trebnje so bili istega dne okoli 11.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil v Dolenjih Ponikvah. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 37-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 64-letne voznice osebnega avtomobila. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,89 miligramov alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dan kasneje okoli 18. ure se je zgodila prometna nesreča v naselju Stankovo na območju PP Brežice. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 39-letni voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 49-letne voznice. Lažje poškodovano udeleženko nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,97 miligramov alkohola (2,0 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Isti večer so policiste poklicali iz Brežic, češ da oskrbujejo 23-letnico, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Brežice so zbrali obvestila in ugotovili, da je bila sopotnica na mopedu, ki ga je vozil 18-letni mopedist na relaciji med Veliko Dolino proti Ponikvam. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad mopedom in padel. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligramov alkohola (1,7 g/kg). Potnica in voznik med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad, moped pa ni veljavno registriran. Vse okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo.

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča na Otoški cesti v Novem mestu. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v prometni znak, potem pa zaspal za volanom. Policisti so ugotovili, da gre za 46-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola (1,5 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.