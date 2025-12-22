PU Koper: cel kup zadrogiranih voznikov!

Piše: C. R.

Zadnji konec tedna PU Koper beleži porast zadrogiranih voznikov, ki predstavljajo podobno, če ne še večjo nevarnost ostalim udeležencem v prometu.

Nekaj krepko opitih voznikov so zalotili že v petek, v soboto pa so imeli opravka tudi s tistimi, ki so bili krepko “nasnifani”.

V noči na soboto ob 2.30 so v Kopru ustavili voznika osebnega vozila, in sicer 36-letnega državljana BIH, z urejenim bivanjem na območju Kopra. Pri postopku je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil 0,03 mg/l alkohola v izdihanem zraku, medtem ko je bil hitri test za droge pozitiven na amfetamine in kokain. Voznik je strokovni pregled odklonil, v postopku mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in zanj bo podan obdolžilni predlog.

Ob 4.51 so v Kopru ustavili voznico osebnega vozila, in sicer 44-letno domačinko. Pri postopku je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil 0,37 mg/l alkohola v izdihanem zraku, medtem ko je bil hitri test za droge pozitiven na amfetamine in kokain. Voznica je strokovni pregled odklonila, zanjo je bilo odrejeno pridržanje, odvzeto ji je bilo vozniško dovoljenje in zanjo bo podan obdolžilni predlog.

Ob 5.45 so v Kopru ustavili voznika osebnega vozila, in sicer 22-letnika iz Postojne. Pri postopku je bil opravljen hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kokain. Voznik je strokovni pregled odklonil, v postopku mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in zanj bo podan obdolžilni predlog.

Ob 9.47 so na avtocesti pri Postojni obravnavali prometno nesrečo, kjer je voznik osebnega vozila trčil v prometno signalizacijo. Pri postopku je bil s 44-letnim voznikom iz okolice Kopra opravljen preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil 0,59 mg/l alkohola v izdihanem zraku, medtem ko je bil hitri test za droge pozitiven na metamfetamine, amfetamine in kokain. Voznik je strokovni pregled odklonil, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, izdan mu je bil plačilni nalog in zanj bo podan obdolžilni predlog.

V noči na nedeljo ob 1.19 so v Kopru ustavili voznika osebnega vozila, in sicer 19-letnika iz Sežane, ki je voznik začetnik. Pri postopku je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil 1,25 mg/l alkohola v izdihanem zraku, medtem ko je bil hitri test za droge pozitiven na amfetamine in kokain. Voznik je strokovni pregled odklonil, zanj je bilo odrejeno pridržanje, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje in zanj bo podan obdolžilni predlog.

Ob 4.49 so v Izoli ustavili voznika osebnega vozila, in sicer 27-letnega državljana Kosova, z urejenim bivanjem v okolici Izole. Pri postopku je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil 0,37 mg/l alkohola v izdihanem zraku, medtem ko je bil hitri test za droge pozitiven na kokain. Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, izdan mu je bil plačilni nalog in zanj bo podan obdolžilni predlog.