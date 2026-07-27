(POLICIJA SVARI) Lažni prodajalci na parkiriščih ter na domovih – ne nasedajte

Piše: C. R.

Slovenska policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinjskih nožev, pribora in motornega orodja.

Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, pri kateri storilci (pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov) izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi in jim pod različno pretvezo (npr. prodaja posode, oblačil, odej, nožev …) odtujijo denar in druge vrednejše predmete.

Kako poteka prevara?

– Ponujanje lažnega luksuza: Prodajalci trdijo, da gre za vrhunsko, profesionalno posodo ali nože priznanih blagovnih znamk (npr. “švicarska kakovost” ipd.), ki so jim ostali od sejma ali predstavitve.

– Lažni popusti: Izdelke z izmišljeno visoko vrednostjo (npr. 1500 €) ponujajo po “izjemno znižani” ceni (npr. 200 ali 300 €). V resnici gre za nekakovostne ponaredke ali blago slabe kakovosti.

– Vsiljivost in pritisk: Prodajalci so izjemno manipulativni, hitri in vsiljivi. Če zavrnete nakup, lahko postanejo nesramni ali celo verbalno agresivni.

– Prebujanje na domovih (iskanje zlata/denarja): Če vas obiščejo doma, poskušajo pod pretvezo prodaje posode vstopiti v hišo. Medtem ko eden zamoti stanovalca, drugi izkoristi nepazljivost in išče ter ukrade denar, zlato ali druge dragocenosti.

Ključni nasveti Policije:

– Nikoli ne kupujte blaga na ulici ali od neznancev, ki nenapovedano trkajo na vaša vrata.

– Neznanih oseb ne spuščajte v hišo ali stanovanje in jih imejte vedno pod nadzorom.

– Zaklepajte vhodna vrata, tudi če ste doma ali pa ste “stopili samo za vogal”.

– Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo in registrsko številko vozila.

– Takoj pokličite Policijo na številko 113 in prijavite vsiljivo beračenje, nedovoljeno ulično prodajo ali sumljivo vedenje. Policistom povejte čim več podatkov (opis oseb in vozila, registracija … ).

Pazite na svoje premoženje in ne nasedate lažnim prodajalcem, katerih cilj je velikokrat, da vstopijo v stanovanjsko hišo, zamotijo oškodovanca in izrabijo priložnost, da izvršijo tatvino.