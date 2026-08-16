V Veliki Polani drevi osrednja državna proslava ob prazniku priključitve Prekmurja

Piše: C. R., STA

V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, osrednja državna slovesnost, ki jo organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

Udeležbo na slovesnosti so napovedali tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter več ministrov in državnih sekretarjev. Glavni organizator, občina Velika Polana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je ob predstavitvi programa povedal župan Damjan Jaklin. Poseben poudarek bo po njegovih besedah namenjen tudi prekmurščini, v kateri bodo številni nagovori. Po njegovih besedah je treba narečje ohranjati in prenašati na mlajše generacije kot pomemben del identitete ljudi ob Muri.

V kulturnem programu bodo sodelovali predstavniki Orkestra Slovenske vojske, prekmurske glasbene skupine ter otroci in mladi iz Velike Polane.

Po uradnem delu bo sledil prekmurski večer z nastopi skupin Belmura, Prašnati, Polanski zvoki, Mistery in Blue Planet. V Veliki Polani bo živahno ves dan, popoldanski in večerni program je namenjen druženju različnih generacij, praznovanje pa so naslovili Prekmurski svetek.

Obiskovalci si bodo popoldne lahko ogledali predstavitve društev iz Velike Polane in širše okolice, brezplačno pa bo na voljo tudi tradicionalna prekmurska jed, bujta repa. V velikopolanski cerkvi bo pozno popoldne tudi maša za domovino.

V petek so slovesnost ob omenjenem državnem in občinskem prazniku pripravili tudi v Beltincih, in sicer v parku tamkajšnjega gradu. Slavnostna govornica je bila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren.

S praznikom 17. avgusta zaznamujemo dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta 1919, pet dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom.

Praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom praznujemo od leta 2006 kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan. Od leta 2009 državne proslave, katerih organizatorka je država in ne občine, pripravijo vsako peto leto. Nazadnje je potekala leta 2024 v Beltincih.

Letos sta sicer dva poslanca državnega zbora predlagala, da naj vlada dvema praznikoma – priključitve Prekmurja ter priključitve Primorske, ki ga praznujemo 15. septembra – da večjo težo z vsakoletnima osrednjima državnima proslavama.