Prijeli tihotapce ilegalnih migrantov – gre za “biznis”, ki se očitno izplača

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 7. uro je občan obvestil policijo, da je na območju Drnovega pri Krškem opazil več oseb, ki so izstopile iz tovornega vozila, voznik pa je nadaljeval z vožnjo.

V izsleditev voznika in oseb je OKC takoj napotil več policistov. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so na Obrežju izsledili tovorno vozilo srbskih registrskih oznak in voznika ustavili. 37-letnemu državljanu Srbije so kriminalisti odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli tovorno vozilo, natovorjeno s pšenico. Na širšem območju Drnovega so policisti izsledili in prijeli 69 državljanov Bangladeša, 28 državljanov Pakistana, državljana Gane in državljana Nepala. Tihotapca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujci, ki so skriti v tovornem vozilu nedovoljeno vstopili v Slovenijo, so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Nekaj po 17. uri pa so prejeli obvestilo občana, da je na območju Jesenic na Dolenjskem opazil ravnanje voznika kombija, ki najverjetneje tihotapi ljudi. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so se takoj odzvali, na podlagi opisa voznika izsledili in ustavili na Drnovem. Ugotovljeno je bilo, da je 27-letni državljan Slovaške v kombiju prevažal 27 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 25 državljani Egipta, državljanom Turčije in državljanom Rusije še niso zaključeni.

“Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki so s svojo pozornostjo in takojšnjim obveščanjem policije pomembno prispevali k uspešni izvedbi policijskih postopkov. Sodelovanje javnosti je pri zagotavljanju varnosti in odkrivanju kaznivih ravnanj izjemnega pomena, zato občane tudi v prihodnje pozivamo, da nas o sumljivih okoliščinah nemudoma obvestijo,” sporoča PU Novo mesto.

Naši vidi pa opozarjajo, da z naraščajočim številom migrantom narašča tudi število zainteresiranih državljanov, ki se ukvarjajo s tovrstnim “biznisom”, saj slednji prinaša velike dobičke. Za zdaj beležijo predvsem tuje državljane, ki opravljajo ta posel.

Policisti so sicer na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Nova vas pri Mokricah, Jesenice na Dolenjskem, Bukošek, Stara vas, Župelevec) izsledili in prijeli 29 državljanov Bangladeša, 16 državljanov Afganistana, osem državljanov Pakistana, tri državljane Sudana, tri državljane Indije, dva državljana Maroka in po enega državljana Mjanmara, Alžirije, Somalije, Jemna in Gane. Na območju PP Črnomelj (Miliči) so prijeli pet državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.