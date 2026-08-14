Brutalne posledice požara pri Omišu: ranjenih 36 ljudi, od tega sedem v smrtni nevarnosti!

Piše: C. R.

V požaru, ki je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, sedem jih je v smrtni nevarnosti, poroča hrvaška tiskovna agencija. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu.

V katastrofalnem požaru, ki je zajelo območje Omiša, je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površine, evakuiranih je bilo tisoč ljudi, škoda pa še ni ocenjena, je sporočil gasilski poveljnik Slavko Tucaković.

Požar na območju Omiša je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot tisoč prebivalcev in turistov, s terena pa prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš.

V požaru je bilo poškodovanih 36 ljudi, 14 so jih hospitalizirali, sedem ljudi je v kritičnem stanju, poroča Hina. Večina je utrpela opekline, preostali pa so poiskali zdravniško pomoč zaradi težav z dihanjem, ki jih je povzročila izpostavljenost dimu.

Zaradi gostega prometa v smeri Omiša je policija danes voznike pozvala, naj se ne vozijo proti Omišu. Promet iz Omiša proti Makarski, kot tudi pri Dupcih v smeri Splita, je do nadaljnjega zaprt.

Razmere si bo danes ogledal premier Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš, kjer se bo sestal s Tucakovićem, županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom, županom Omiša Zvonkom Močićem ter predstavniki gasilcev, civilne zaščite, policije in KBC Split, je sporočil vladni tiskovni predstavnik.

Hrvaško obrambno ministrstvo je sporočilo, da so štiri letala kanader, ki so gasila ogenj na območju Omiša, preusmerili na Pelješac, kjer je danes zjutraj izbruhnil požar v bližini kraja Pelješka Kuna. Tja so poslali tudi airtractor, saj se požar hitro širi.