(PRAVOSODJE) Iz slovenskega pripora izpustili obtoženega terorista IS

Piše: Moja Dolenjska

Iz pripora so morali izpustiti obtoženega terorista Islamske države (IS) Rašida Aziza , iraškega državljana, ki je v Sloveniji od leta 2019 delal kot kuhar, marca 2024 pa so ga prijeli na podlagi Interpolove tiralice.

Ker se je sojenje zavleklo, pripor pa ne more trajati dlje od dveh let, se bo Aziz, ki je obtožen terorističnih dejanj v Iraku, branil s prostosti, zdaj poročajo nekateri mediji.

Planet18 pa je med drugim poročal: “Še eden v vrsti primerov torej, pri katerih organi odkrivanja in pregona niso opravili svojega dela.” Siol.net pa navaja, da je bila obtožnica zoper Aziza na ljubljanskem okrožnem sodišču vložena 27. avgusta 2024. Na podlagi zbranih dokazov mu tožilstvo očita, da je pred desetimi leti sodeloval pri terorističnih napadih. Osumljen je, da naj bi leta 2016 kot član zloglasne Islamske države v Iraku v vozila in stavbe podtikal bombe.