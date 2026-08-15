(PRAVOSODJE) Iz slovenskega pripora izpustili obtoženega terorista IS

Piše: Moja Dolenjska
Iz pripora so morali izpustiti obtoženega terorista Islamske države (IS) Rašida Aziza, iraškega državljana, ki je v Sloveniji od leta 2019 delal kot kuhar, marca 2024 pa so ga prijeli na podlagi Interpolove tiralice.
Ker se je sojenje zavleklo, pripor pa ne more trajati dlje od dveh let, se bo Aziz, ki je obtožen terorističnih dejanj v Iraku, branil s prostosti, zdaj poročajo nekateri mediji.
Planet18 pa je med drugim poročal: “Še eden v vrsti primerov torej, pri katerih organi odkrivanja in pregona niso opravili svojega dela.” Siol.net pa navaja, da je bila obtožnica zoper Aziza na ljubljanskem okrožnem sodišču vložena 27. avgusta 2024. Na podlagi zbranih dokazov mu tožilstvo očita, da je pred desetimi leti sodeloval pri terorističnih napadih. Osumljen je, da naj bi leta 2016 kot član zloglasne Islamske države v Iraku v vozila in stavbe podtikal bombe.
Primer na ljubljanskem okrožnem sodišču vodi sodnica Maja Povhe, po navedbah naših virov prijateljica zdaj že nekdanjega predsednika sodišča Marjana Pogačnika. Zadeve ni uspela sprocesirati do konca. Aziz pa bo zdaj na sojenje hodil s prostosti, “če kdo verjame, da ga bodo še kdaj videli”. Aziz je namreč od leta 2019 že dvakrat pobegnil iz Slovenije, obakrat v Nemčijo (2019 in 2021), kjer je zaprosil za mednarodno zaščito, kar so mu v Nemčiji zavrnili. Vračal se je v Slovenijo in – delal kot kuhar nekje v Ljubljani. Vir dodaja, da je slovenskemu sodišču v tej zadevi celo FBI izročil obremenilne dokaze in niso uspeli nič narediti. Dodaja, da bo to škandal globalnih razsežnosti.