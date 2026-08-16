Peter Jančič: Enako nista, če se zgodi nesreča, zasebna stvar prijateljici, ki ju je Nataša Pirc Musar vzela z morja s seboj v službeno vozilo države. Ali helikopter. Ali letalo.

Peter Jančič, odgovorni urednik:

“Da so njene prijateljice v državnem avtu zasebni posel, se ne strinjam, ker je stališče, da je to enako kot vprašanje, koga predsednica povabi v svoj dom, preprosto napačno. Predsedniško vozilo ni zasebna hiša predsednice. Da povem plastično: dokler se je Urška Klakočar Zupančič z Borom Zuljanom dobivala pri sebi ali pri njemu doma, je bila to njuna zasebna stvar. Če sta se več kot le službeno dobila v parlamentu, pa to ni bilo zasebno. In prisotnosti Zuljana tam se ni smelo prikrivati kot obisk doma. Enako nista, če se zgodi nesreča, zasebna stvar prijateljici, ki ju je Nataša Pirc Musar vzela z morja s seboj v službeno vozilo države. Ali helikopter. Ali letalo. (…) Ljudje imajo pravico vedeti. Država ne sme prikrivati. Pika. V slogu Goloba: dokončna pika.”

Vir: siol.net