(VIDEO) Nov migrantski val v Ceuti: Na plaži so si zgradili “vas”, poročila o posilstvih, tudi otrok, pa je naraslo na 15

Piše: T. P. (Nova24TV.si)

Španska enklava Ceuta na severu Afrike je po množičnem vdoru migrantov konec julija 2026 postala prizorišče kaosa, ki ga evropski mediji večinoma zamolčujejo ali omiljujejo. Več deset tisoč ljudi, po ocenah okoli 70 do 80 tisoč, je preplavalo ali prečkalo mejo iz Maroka. Večina se je hitro vrnila ali bila vrnjena, a ostalo je več tisoč, po različnih ocenah med pet in devet tisoč, predvsem subsaharskih in maroških migrantov. Nastala so improvizirana taborišča, najbolj vidno na plaži El Trampolín.

Plaža kot smetišče s “predzgodovinskimi” kočami

Na nekdanji plaži so migranti postavili desetine (po zadnjih poročilih že več kot 80) improviziranih koč/hut iz trstja, vej, kartona, plastike in krp. Plaža je postala pravo taborišče s smetmi, odpadki in pomanjkanjem sanitarij. Lokalni mediji in očividci opisujejo prizore, ki spominjajo na predmoderno naselbino sredi evropskega mesta. Nekatere skupine (npr. Sudanese) so poskušale čistiti, a razmere ostajajo katastrofalne. CETI (center za začasno namestitev) je že dolgo prepoln, zato tisoči spijo na prostem.

Posilstva, vključno z mladoletnicami

Guardia Civil je do sredine avgusta potrdila preiskavo 15 domnevnih posilstev in spolnih napadov od množičnega prihoda. Med njimi je poskus spolnega napada na 10-letno deklico (tri osumljenci, noč 14. avgusta). Več mladoletnih deklet (pod 14 let) so obravnavali v bolnišnici zaradi sumov posilstva. Žrtve in osumljenci so večinoma migranti. Pred vdorom so bili primeri spolnih napadov v mestu skoraj ničelni; zdaj so postali vsakdanjik. Mnogi mladoletniki zaradi pomanjkanja mest v centrih spijo na ulicah in so še bolj izpostavljeni zlorabam.

Bolezni in zdravstvena “časovna bomba”

Zdravniki v Ceuti opozarjajo na resno sanitarno tveganje. Potrjeni so primeri gale in infekcijske driske ter porast teh bolezni zaradi prenatrpanosti in pomanjkanja higiene. Obstajajo tudi primeri tuberkuloze, večinoma uvoženi, Ceuta pa ima že prej visoko stopnjo te bolezni. Za kolero in ošpice še ni potrjenih širokih izbruhov, a predsednik Zdravniške zbornice Ceute in drugi zdravniki izrecno opozarjajo na visoko tveganje izbruhov teh in drugih bolezni. Bolnišnica je preobremenjena, urgenca dela z ogromnim številom obravnav. Lokalni zdravniki govorijo o časovni bombi in zdravstveni katastrofi, če se razmere ne uredijo v naslednjih tednih.

Prebivalci v strahu

Poročila govorijo o občutku negotovosti med prebivalci, prepirih na ulicah, zgodnjem zapiranju trgovin in ženskah, ki iščejo zaščito pri policiji. Mesto, ki je prej živelo relativno normalno, je v nekaj tednih postalo kraj, kjer se številni domačini ne počutijo več varne.

Evropska lekcija, ki je ne slišimo

Dogajanje v Ceuti ni naključje. Je neposredna posledica mehkih meja, sodnih odločitev, ki otežujejo hitre vrnitve, in politike, ki spodbuja »vse ali nič« migracije. Ko se tisoči preprosto preplavajo čez mejo, sistem kolapsira: namestitev, zdravstvo, varnost, higiena. Plaža postane taborišče, otroci so posiljeni, bolezni se širijo, lokalno prebivalstvo pa živi v strahu.

To ni “humanitarna kriza” v abstraktnem smislu. To je konkretna cena odprtih meja. In Ceuta je le opozorilo. Če se politika ne spremeni, bodo podobni prizori vse pogostejši tudi drugje v Evropi.